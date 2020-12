London hever restriksjonene til nivå tre - byen stenges ned

Helseministeren i Storbritannia, Matt Hancock, kunngjorde at London og sørøstlige deler av landet vil gå inn i nivå tre på restriksjoner fra onsdag av.

Det er det strengeste nivået i trinnsystemet som er innført for å begrense smittespredning i Storbritannia. Helseministeren varslet Underhuset om at London nå har så høyt smittetrykk at hovedstaden trenger nye og strengere tiltak.

Bakgrunnen skal være en høy smittespredning som skyldes en ny variant av koronaviruset.

Den nye varianten har blitt oppdaget og spredt seg raskt i minst 60 lokale områder, skriver Sky News. Det skal være den samme varianten som har blitt oppdaget i andre land.

Ikke fare for vaksinen

Selv om det er ny variant, har helseministeren en positiv beskjed.

– Den nye varianten sprer seg raskere enn den tidligere varianten av viruset. Rundt 1000 har blitt smittet, men det er ikke fare for at vaksinen ikke skal fungere på den nye varianten, sa Hancock på pressekonferansen.

Myndighetene har varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) om den nye mutasjonen.

Ifølge helseministeren har viruset spredt seg i alle aldersgrupper, inkludert de over 60 år.

FHI: – Vi er i dialog

Rett etter nyheten fra Storbritannia ble kjent, opplyser Folkehelseinstituttet at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale myndigheter om koronasituasjonen.

– Vi får meldinger gjennom nettverket våres om situasjonen i Europa og verden, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til TV 2.

– Ut fra rapportene er dette en variant som de mistenker er mer smittsomt enn de andre variantene som er påvist så langt. Det skal ikke ha betydning for effekten av en vaksine, sier Vold videre.

– Er det en farlig utvikling at vi ser mutasjoner av koronaviruset?

– Det er forventet. Vi ser mutasjoner hele tiden og vi følger nøye med for å se om noen av dem har betydning for smittsomheten til viruset eller effekten av en vaksine, svarer hun.

Mutasjoner i Norge

Folkehelseinstituttet har oppdaget flere mutasjoner, som er i sirkulasjon i Norge. Disse følger FHI ekstra godt med på.



– Vi ser blant annet på hele arvematerialet til viruset og følger ekstra nøye med på områdene som har betydning for smittsomhet og vaksineeffekt. Det oppdages endringer hele tiden, men foreløpig ingen som har betydning for smittsomheten eller en vaksine, sier hun.



Stenges ned

Nivå tre innebærer at det innføres sosiale restriksjoner, og at barer, puber og restauranter må stenges. Kun steder som tilbyr levering og henting av mat, vil kunne holde åpent.

De sosiale restriksjonene innebærer at folk kun får møte de i sin egen husstand innendørs og på de fleste offentlige samlingssteder.

Trolig vil det også igjen bli forbudt med tilskuere på idrettsarrangementer i den britiske hovedstaden.

En egen unntaksregel gjør imidlertid at folk fra forskjellige husstander kan møtes i små grupper utendørs i parker, på lekeplasser eller idrettsanlegg.