Syv trailere av veien – veldig glatte veier

Mandag ettermiddag ble nødetatene varslet om at syv trailere hadde kjørt av veien ved Hemsedal.

Politiet i Sør-Øst ble varslet om hendelsen klokken 14.45.

– Status er at syv trailere har kjørt av veien. Vi har sendt en patrulje som er på vei, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Espen Reite til TV 2.

Operasjonslederen sier rundt klokken 15.30 at de ikke er fremme ved ulykkesstedet. Klokken 16.10 rapporterer samme operasjonsleder om at politiet er et minutt unna ulykkesstedet.

– Det er veldig glatt i området, og det er store trafikale problemer på stedet. Vi har ikke fått opplysninger om personskade, sier Reite.

Reite sier ulykken skal ha funnet sted litt overfor Hemsedal sentrum ved Venåsen.

Klokken 16.11 skriver politiet på twitter at alle kjøretøy er berget og at det ikke er noen kjøretøy ute va veibanen lenger.

– Flere på stedet er i ferd med å legge på kjetting. Noe kø på stedet, men trafikken flyter sakte forbi, skriver politiet.