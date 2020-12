Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Hvordan er kvalitet på en Chevrolet Tahoe 2009-modell? Har ikke hørt så mye negativt eller positivit om den ”nye” modellen.

Vet at Tahoe 2001-2006 er kjent for rust på ramme og karosseri, men hvordan er den nyere utgaven med tanke på rust?

Motor i disse er vel ganske holdbare og slitesterke?

Benny svarer:

Heisann!

Morsomt at noen fortsatt vurderer en amerikansk bil med bensin V8-er i disse tider, da det meste skal være elektrifisert.

Det du har hørt stemmer nok, dessverre. Amerikanske biler ruster litt og kan fort bli ganske så brune under. Denne som du har sett på, er tredje generasjon som kom i 2007. Den bygger på mye av samme lesten som de tidligere, men byr samtidig også på mye nytt. Blant annet en helt ny ramme og en hel del andre oppgraderinger.

Det er langt mer enn en facelift. Så forskjellene er definitivt der. Ikke minst på interiøret. Det er mye mer forseggjort, det er mer utstyr og det er naturlig nok en langt mer moderne bil på alle måter. I tillegg går bilen stillere og er betydelig mer komfortabel også.

Det første året ble de tatt inn bare som GMC her i Norge. Samme bil, men med litt annet utseende.

Nå kan du få disse til under 250.000 kroner i bruktbilmarkedet. Det er mye SUV for pengene. I USA omtales den som "mid-size", men den er stor – sett med norske øyne. Rent teknisk er bilene helt OK. Min erfaring er at det er typiske slitedeler, som forstilling, bremser og hjullagre som slites. At bensinforbruket er høyt med en 5,3-liters V8 bensinmotor med små-tørste hestekrefter overrasker kanskje ikke... Diesel fantes ikke, men fra 2008 kunne man også få den som hybrid. Det hjelper i alle fall litt.

Passer man på servicer og oljeskift, går motorene langt. Derfor er, som alltid, god servicehistorikk veldig viktig når man kjøper en slik bil brukt. Altfor mange slurver med dette når bilene blir noen år gamle.

Tilbake til dette med rust: Om jeg var deg, ville jeg absolutt sjekket dette litt nøye. Noen biler ble rustbeskyttet da de kom til landet, men langt i fra alle. Vi snakker nå om 10 - 12 år gamle biler. Selv om de er solide i utgangspunktet, så ta en sjekk nøye under før du kjøper.

Innvendige dørfalser, bakre del av rammen og kanaler er ting du bør se litt ekstra nøye på her.

Er dette en bil du tenker å ha en stund, er det absolutt verdt å koste på en antirust-behandling om du leter opp en bil som er hel og fin under.

Det finnes en del ulike produkter på markedet. Jeg hverken kan eller vil anbefale det ene framfor det andre. Men sett deg litt inn i de ulike så finner du noe som passer til din bil.

Lykke til med kjøp av stor SUV til liten pris!

