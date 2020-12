Hergeirsson advares av TV 2s ekspert: – Det ville vært dumt

Med én kamp igjen av hovedrunden er de norske håndballjentene allerede klare for EM-semifinale som gruppevinnere.

Derfor er det kun heder og ære som står på spill mot Ungarn tirsdag.

Men TV 2s håndballekspert Bent Svele mener det er viktig å holde rytmen i laget fremfor å gjøre store endringer.

– Det er lenge mellom hver kamp. Nå spiller de nesten som de gjør i klubblaget med tre kamper på én uke, sier han.

– Norge må terpe på de tingene som Thorir Hergeirsson føler at de har behov for. Så langt inn i turneringen er spillerne som skal være i gang, allerede kommet i gang. Det ville vært dumt å bryte ut av mønsteret og la spillere hvile. Hold rytmen og gå med det du har, mener Svele.

Svele påpeker at det kommer langt tøffere motstand inn fra den andre halvdelen, enten det er Russland, Frankrike eller Danmark som står på motsatt banehalvdel av Norge i fredagens semifinale i Herning.

Åpner for å gi flere sjansen

Da Hergeirsson møtte pressen søndag, sa islendingen at de ikke hadde konkludert noe med tanke på laget, men at ingen av spillerne kommer til å hviles med mindre det er en medisinsk begrunnelse til å gjøre det.

– Jeg tror vi skal bruke den kampen veldig godt. Vi skal holde fokus og forberede oss godt til kampen, ikke minst med tanke på oss selv, sier han.

Hergeirsson antyder imidlertid at flere kan få sjansen mot Ungarn.

– Det er lenge mellom lørdag (kampen mot Kroatia) og fredag kveld, og da er det greit å ha noen spisset kampopplevelser med maksimal intensitet. Så kan det hende at vi skal dosere og fordele litt. Det får vi se på. Vi trenger å ha mer enn bare kjernen klar til finalehelgen, sier Hergeirsson.

Ungarn tok sine to første poeng i hovedrunden med 26-24-seieren over Romania mandag kveld.

Mørk: – Godt å få en sånn kamp

Nøkkelspillerne virker mer enn klare til å bidra mot Ungarn.

– Får vi samhandlet mer, får flere spillere inn og spisset tingene som allerede er bra, vil vi være bedre stilt til semifinalen. Den kampen kommer ganske fint for oss, sier kaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

– Vi hadde sikkert spilt internkamp hvis det ikke var den mot Ungarn, så det er bare godt å få en sånn kamp, sier Nora Mørk til TV 2.

– Jeg tror kampen er viktig for alle. Det er lenge til semifinale, og det er viktig å holde i gang stimen vi har hatt. Motstanderen i semifinalen blir veldig tøff, og derfor har vi ingen grunn til å slappe av mot Ungarn. Vi må bygge videre må det vi har gjort fryktelig bra hittil og fortsette å bygge selvtillit, sier Silje Solberg, som fikk sine første minutter etter koronasmitte i andre omgang av storseieren over Kroatia.

– Vi er inne i en fin flyt, og det er to dager før og etter kampen, så vi kan bruke den kampen så godt vi kan for å holde den flyten og være klare for fredag, sier Reistad.

Mørk mener det er viktig at Norge tar to poeng.

– Vi må trene på å vinne. Jeg håper at vi får en god kamp fra start og kanskje trent litt på ting som vi har lyst til å rette på inn mot semifinalen. Vi skal gå for seier og få en god følelse ut av kampen, sier Vipers-stjernen.

Nekter å tape for sitt nye hjemland

Heder og ære virker å være mer enn nok å spille om for noen av spillerne.

For de som til daglig spiller i Györ i nettopp Ungarn virker det å være litt ekstra personlig prestisje.

– Jeg skal ikke hjem til Ungarn etter å ha tapt for Ungarn, det kan jeg si. De skal ned, sier Silje Solberg til TV 2.

– Det er viktig å slå Ungarn generelt. Mange av oss spiller i Ungarn, så det blir viktig, sier Veronica Kristiansen.

Solberg og Kristiansen utgjør en norsk kvartett i den ungarske storklubben sammen med Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale.

TRYGG PÅ NORSK SEIER: TV 2s ekspert Bent Svele tror ikke Ungarn kan skape problemer for Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Tirsdag møter også den norske firkløveren treneren på klubblaget, Gábor Danyi, som er sjef for de ungarske landslagskvinnene.

TV 2s ekspert er trygg på at Danyis jenter er grei skuring for Norge.

– Det skal være et lag Norge skal slå komfortabelt og greit. Det kan hende at Ungarn vil henge med en liten periode, men fortsetter Norge å bruke fysikken og tempo, kommer de norske jentene til å løpe fra dem og stå godt bakover, sier Bent Svele.