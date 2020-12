Første person vaksinert i USA

Både Reuters, CNN og AFP melder mandag ettermiddag at den første dosen med vaksine er gitt i USA.

Den aller første dosen av Pfizer Biontechs koronavaksine ble gitt til en sykepleier, melder Reuters.

Navnet på sykepleieren som fikk den første dosen er Sandra Lindsay. Vaksinen fikk hun på et sykehus i Queens i New York.

– Jeg føler meg bra

Vaksinen ble satt mens TV-kameraene kringkastet det historiske stikket på direkten.

– Det føles ikke noe annerledes enn å ta en annen vaksine, sa Lindsay etter å ha fått vaksinen.

– Jeg føler meg bra, jeg er lettet. Jeg håper dette markerer begynnelsen på slutten for denne veldig smertefulle perioden i vår historie. Jeg vil berolige befolkningen med å si at vaksinen er trygg. Vi er i en pandemi, og alle må gjøre sin del, sa hun.

Med det begynner USA nå den omfattende arbeidet med å gi vaksiner mot viruset som over 300.000 amerikanere har dødd med siden pandemiens start.

New York først ut

New York er delstaten der flest personer har mistet livet med koronasmitte. Ifølge Worldometers har 35.587 dødd med koronaviruset i staten.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo fulgte den historiske vaksineringen, og sa til Lindsay at han håper vaksinen kan hjelpe henne og andre frontlinjearbeidere.

– Det vil ta flere måneder før vaksinen er blitt gitt på bred front. Så dette er et lys i enden av tunnelen, men det er en lang tunnel, sa Cuomo.

Det ble gitt grønt lys til at massevaksineringen kunne begynne mandag etter at Food and Drug Administration(FDA) gav nødgodkjenning til Pfizer Biontech-vaksinen fredag forrige uke.

Ifølge The New York Times skal flesteparten av de første vaksinene gis til helsearbeidere.

Også USAs president Donald Trump har fått med seg den gledelige nyheten om at den første vaksinen er gitt. Han benytter anledningen til å gratulere USA og verden forøvrig.