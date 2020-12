Disse kjendisene fikk baby i 2020

Året som har gått har vært preget av mye innetid sammen med et lite knippe mennesker. Hagefester, sydenturer og mingling med kjente og ukjente ble i mars brått byttet ut med baking, turer i marka og TV-titting.

For de som for et års tid siden sto overfor det som av mange regnes som et av livets viktigste milepæler, å stifte familie, kunne muligens ikke valgt et bedre år å gjøre det på.

Dersom du har gått gravid og fått ditt første, andre, tredje eller kanskje fjerde barn, har du ikke måttet gå glipp av mye i år. De fleste av oss har ikke funnet på stort annet enn å stelle og stulle innenfor hjemmets fire vegger uansett.

Tallene for antall fødsler og graviditeter i år sammenlignet med i fjor er ikke på plass enda, men det kan virke som det støtt og stadig tikker inn glade babynyheter.

Her oppsummerer vi noen av dem.

Vinteren 2020

Året begynte med at modell, programleder og DJ Charlotte Thorstvedt (34) ble mamma for første gang. Og det hele 13 dager på overtid.

Den lille jenta, som fikk navnet Daria, ble født ved hjelp av «hypnobirthing», en teknikk som dreier seg om å fjerne frykten for å føde ved hjelp av mental trening og avspennings- og pusteteknikker.

En annen norsk TV-personlighet som kunne flotte seg med en liten jente i årets første måned er programleder Asgeir Borgemoen (49). Den førstefødte fikk navnet Ingrid.

Skiskytter Johannes Thingnes Bø (27) ble også far for første gang i januar, og det til en liten gutt ved navn Gustav. Over i februar måned kunne også en annen idrettsstjerne annonsere å ha blitt far for første gang - Filip Ingebrigtsen (27) delte nemlig nyheten om at datteren Ellie hadde kommet til verden.

Våren 2020

Mars, måneden folk flest husker som da hele verden ble snudd på hodet, var for noen preget av en enda større begivenhet. Programleder Helene Olafsen (30) var blant de som i denne måneden delte nyheten om at et nytt liv var satt til verden. Hennes førstefødte ble en gutt og fikk navnet Louie.

1. april delte influenser Camilla Pihl (42) at hun var blitt mamma for første gang - og det var ikke aprilsnarr! Datteren fikk navnet Poppy.

Sommeren 2020

Sommeren var preget av litt flatere smittekurve, og dermed også litt mer sosialt samvær. I de varme, men også til tider våte og grå sommermånedene kunne flere norske kjendiser nyte babylykken.

Juni begynte med at Martin Johnsrud Sundby (36) ble trebarnsfar. Ikke lenge etterpå ble Emil Meek (32) far for første gang, til sønnen Atlas.

Over i juli måned ble en annen idrettsstjerne far. Kjetil Jansrud (35) fikk en datter med navn Frøya. Bakeentusiasten Ida Gran-Jansen (32) kunne også dele en gladnyhet i sommer. Hun hadde nemlig født sin andre sønn, som senere fikk navnet Louis.

I august fikk programleder Katarina Flatland (31) sønnen Bernard. Det røpet hun i podcasten hun har sammen med ektemannen Harald Dobloug. Episoden kalte de for «Den mest fantastiske gjesten i hele verden».

Einar Tørnquist (37) ble far for andre gang. Sønnen fikk navnet Willy.

Ex on the Beach-profil Daniel Louis Olsson (28) var en av mange som i år ble far for første gang. I august delte han nemlig nyheten om at han hadde fått en sønn, og det etter en fødsel som skal ha tatt over 50 timer.

Høst 2020

Oktober var en måned proppfull av babynyheter. Tone Damli (32) fikk sønnen Marlon og nesten samtidig kunne Norges hyggeligste vestlending, radiovert Ronny Brede Aase (34), fortelle at han og Tuva Fellmann hadde fått deres førstefødte, en datter.

17. oktober ble Gaute Grøtta Grav (41) pappa for tredje gang, til sønnen Aron. Dagen etter ble Skam-stjerne Cengiz Al (22) far for aller første gang, til sønnen Noor.

Kjendisparet Lene Marlin (40) og Kåre Conradi (48) ble også foreldre for første gang i oktober, til en liten jente med navn Ellie.

I månedsskiftet oktober-november kunngjorde komiker Martin Beyer-Olsen (40) at han var blitt pappa. Det gjorde han på podcasten «Berrum & Beyer snakker om greier».

I november ble håndballstjerne Harald Reinkind (28) far for andre gang, til datteren Hedda. Mot slutten av november kunne vi så lese at Farmen kjendis-programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) var blitt mor for første gang, til datteren Vega.

Så delte Aksel Hennie (45) et meget kryptisk innlegg på sin Instagram-profil, der det så ut til at han er blitt far for tredje gang.

Desember 2020 og kjendiser som venter barn

Julen kom tidlig for Truls Svendsen (48) som er nybakt pappa til datteren Annie.

Blant de som er høygravide og venter på sitt julemirakel finner vi Paradise Hotel-programleder Triana Iglesias (38), Ap-politiker Hadia Tajik (37) og radioprofil Cecilie Ramona Kåss Furuseth (36).

Noen fra utlandet

Dersom vi krysser Norges grenser finner vi flere store navn som i år har kunnet dele babynyheter; Gigi Hadid, Katy Perry, Ed Sheeran, Iggy Azalea, DJ-Tiësto, Nicki Minaj og Usain Bolt har alle blitt foreldre i år.

Statsminister Boris Johnson (56) har hatt nok å holde på med i året som har gått, og har også blitt far til en liten gutt. Hans barn nummer seks ble født i april og har fått navnet Wilfred.

Avslutningsvis er det verdt å nevne at supermodell Emily Ratajkowski (29), Elsa Hosk (32), Kit Harington (33) og Gucci Mane (40) for tiden venter sine førstefødte. Rachel McAdams (42) venter for tiden på sitt barn nummer to, og prins Carl Philip og prinsesse Sofia av Sverige venter sitt tredje barn.