Å si at Mustang Mach-E er en etterlengtet bil for Ford i Norge er ikke akkurat å ta hardt i. De siste årene har nemlig vært svært tunge for merket her hjemme. Mens kundene har løpt i hopetall til elbiler og ladbare hybrider, har Ford måtte nøye seg med å stort sett selge tradisjonelle bensin- og dieselbiler. Og det har de gjort i stadig mindre antall.

Akkurat nå er de nummer 15 på listen over de mest solgte merkene her hjemme. Blant de som har solgt mer enn Ford er MG, som med én eneste bilmodell har levert flere biler enn Ford har gjort av hele sitt modellutvalg.

Krise? Ja, egentlig. Likevel er det alt annet enn krisestemning hos de norske Ford-forhandlerne akkurat nå. De vet nemlig at 2021 kommer til å bli noe helt annet. Og det har nye Mustang Mach-E en veldig stor del av æren for.

Det er ventet at utleveringen til kundene starter i februar. Men første leveranse har allerede kommet til Norge. Først med fly fra Mexico til Tyskland, så med biltransport til Norge. En av bilene er et knall rødt eksemplar som vi i Broom har fått stifte nærmere bekjentskap med.

Til nå har det vært sperrefrist på alt som heter kjøreinntrykk. Den er akkurat opphevet – så kan vi endelig få formidle vårt førsteinntrykk av bilnyheten.

Forresten: Hadde verden vært mer normal, er det gode muligheter for at vi hadde flydd til et land sør i Europa for å gjøre de første testene av Mustang Mach-E. Slik er det ikke i 2020.

Derfor har jeg laget mitt eget opplegg for å få teste bilen på en god og variert måte. Jeg har rett og slett bestemt meg for å ta en spontan og superkort hyttetur. Opp på kvelden, fotografering og overnatting – så hjem igjen dagen etter.

Derfor skal du nå få bli med til rundt 1.000 meter over havet, til Venabygdsfjellet.

Litt praktisk info først: Jeg er ikke blant dem som har kortest vei til hytta. Her snakker vi nesten nøyaktig 280 kilometer. Til gjengjeld er det en rask hyttevei. De første 18 milene er firefelts motorvei. På de siste 10 er det nesten aldri kø. Derfor har vi funnet ut at dette er helt innafor, særlig når målet er fjell- og skiterreng i særklasse.

Sånn. Da er det på tide å starte opp og komme seg avgårde:

Ut på tur – været er som du ser ikke veldig mye å skryte av...

Hva er dette?

Mustang Mach-E er først ut i det som skal bli en stor, elektrisk offensiv fra Ford. De kommer sent til festen, spørsmålet blir da om de har brukt ventetiden godt.

Det at bilen heter Mustang har naturligvis ikke gått upåaktet hen. Mange entusiaster har (ikke overraskende) steilet over dette og mener det er ille å bruke Mustang-navnet på noe som er så langt unna opphavet. Dette sier i alle fall mye om hvor viktig bilen er for Ford. De henter fram det kanskje aller mest verdifulle de har i merkevareskapet sitt. Det gjør også at bilen har mye å leve opp til.

Mustang Mach-E kommer med to batteripakker. Standard Range har 75 kWt batteri, Long Range har 99 kWt.

Rekkevidden med de to ulike batteripakkene kommer an på om du velger 4x4 eller ikke. Bakhjulsdrift gir mer rekkevidde. For minste batteripakke er rekkevidden på 400 kilometer med 4x4, 440 kilometer for bakhjulsdrift. På Long Range snakker vi 540 kilometer med firehjulstrekk. 610 med bakhjulsdrift. Maks ladefart er på 150 kW.

Karakteristiske baklys, disse er med på å gi særpreg.

Det offisielle forbruket starter på 16,5 kWt/100 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Da snakker vi Standard Range, med bakhjulsdrift. Vår testbil som altså er Long Range med 4x4 har et offisielt forbruk på 19,5 kWt/100 kilometer. Ekstra batterikilo og 4x4 merkes altså på forbruket.

Ford priser ganske aggressivt her. Rimeligste utgave starter på 412.000 kroner. Velger du Standard Range med 4x4, må du ut med 463.000 kroner.

For Long Range er prisene henholdsvis 482.000 og 554.000 kroner.

At Ford har valgt å gå for SUV er ikke overraskende. Denne bilklassen øker kraftig over hele verden. Mustang Mach-E er 4,71 meter lang. Bagasjerommet er på 402 liter, i tillegg kommer en såkalt frunk foran som rommer 100 liter.

Mange har blitt dyrere, men ikke Mustang Mach-E

Bilklassen er SUV, men Mustang Mach-E er såpass sporty i linjene at den nesten er en mellomting mellom SUV og femdørs kombi.

Hvordan er den å kjøre?

Vi legger avgårde i værtypen som trygt kan kåres til Høstværet 2020 på disse kanter av landet. Tre plussgrader, regn, grått og trist. Batterikapasiteten viser 100 prosent, med 481 kilometer rekkevidde. Med andre ord solid margin - i teorien...

Ikke overraskende ligger Mustangen tungt og solid plantet på veien. I motorveifart er den svært komfortabel, selv om fjæring og demping er ganske stramt satt opp. Det gjør at det smeller litt i bilen over hull og asfaltskjøter. Kommer du fra en Audi e-tron eller en Jaguar I-Pace vil du nok legge merke til det. Men så er også Mustangen en rimeligere konstruksjon enn disse.

Styringen kunne vært litt tyngre vektet og også litt strammere. Ford har gode tradisjoner å spille på her, men har helt tydelig ikke hatt ambisjoner om å lage sportsbil-kjøreegenskaper.

De 351 hestekreftene gir solid kraftoverskudd. Bånn gass, og bilen skyter fart i kjent elbil-stil. 5,1 sekunder bruker den på 0-100 km/t. Det er ikke hysterisk fort, men du skal være temmelig kravstor hvis du mener dette går for tregt.

Ford har gjort en god jobb med støydempingen. Det er stille inne i bilen, også i motorveihastighet.

Førermiljøet fungerer godt. Det aller meste av funksjoner styres fra den store skjermen i midten. Her har Ford også lagt inn en "gammeldags" volumbryter. Et analogt innslag i alt det digitale. Den har akkurat riktig motstand når du vrir, og kjennes solid ut.

Over rattet er det en mindre skjerm som blant annet viser batteriprosent og hastighet. Ford har droppet head up display, med denne løsningen trenger du ikke flytte blikket veldig langt ned.

Forsetene har allerede blitt et tema blant mange av dem som har prøvesittet bilen. De har mindre sidestøtte enn vi er vant til hos en god del av konkurrentene. Dette gjelder både ryggen og selve sitteputen. Ryggen er bred. Sidevangene i puten er ganske myke og litt flate. Det er også litt begrenset justering av selve vinkelen på setet, sitteputen kan heller ikke forlenges.

Vi får følelsen av at Ford har gått for et kompromiss her. At det skal passe folk fra 60 til 110 kilo. Men sittekomforten er etter vår mening bedre enn du kan forvente, bare ut fra det visuelle. Det er enkelt å finne en god sittestilling og vi merker ikke tegn til slitasje, selv etter noen timer uten stopp.

Så var det forbruket. Det offisielle tallet er altså 19,5 kWt/100 kilometer. Vi starter med snaut 16 mil motorvei. Fartsgrensen varierer fra 80 til 110 km/t. Her følger vi trafikken, tar det pent – uten at det blir ekstrem sparekjøring. De første tre milene er det mest 80-sone. Her ender vi på 22 kWt. Så øker hastigheten, det gjør også forbruket. Etter snaut 16 mil ligger det på 26 kWt. Nå har vi 58 prosent batterikapasitet igjen, rekkeviddemåleren viser 210 kilometer. Det er tid for en liten stopp og kjapp ladepause.

Videre avgårde er det først to mil med 110-sone, så er resten 80- og 90-sone. Forbruket starter på 25 kWt. Deretter synker det til 24 og ender på 23 kWt, etter drøyt ti mil. Temperaturen ligger rundt null grader, det regner og det er våt veibane. Inne i bilen holder vi temperaturen på 20 grader.

Et uvanlig syn på norske ladestasjoner så langt, fra februar neste år blir det annerledes.

Så er det tid for å klatre til fjells. Heller ikke det en øvelse elbiler har veldig sans for. Det starter på 199 meter over havet, og skal ende på 984. Igjen er det snakk om snill og defensiv kjøring. Likevel ender forbruket på voldsomme 55 kWt/100 kilometer.

Vel fremme har vi 29 prosent batterikapasitet igjen og 84 kilometer på rekkeviddemåleren. Da har vi også fylt på 10,5 kWt på den korte ladestoppen.

På denne typen kjøring, er vi altså et stykke unna å klare offisiell rekkevidde. Det er egentlig ikke overraskende, men på normal landeveiskjøring/motorvei virker det som om det skal holde hardt å komme noe særlig under 22/23 kWt, når forholdene er som dette. Hvordan det blir i ti minusgrader og med mye snø, får vi komme tilbake til en annen gang.



Her kan det naturligvis også spille inn at vi snakker et svært tidlig produksjonseksemplar. Det kan også være at Ford holder igjen litt i starten, og kommer med softwareoppdateringer som gjør drivlinjen mer effektiv. Det er mange usikkerhetsmomenter med elbiler på dette området – særlig når de er helt nye.

Oppe på fjellet stikker vi innom Venabu fjellhotell på 932 meter over havet. Et unikt og idyllisk sted der tiden på mange måter har stått stille. På mange måter – men ikke alle. For hva finner vi på veggen bortenfor inngangsdøren? Jo, en liten bunke elbilladere. Kommer du deg opp hit, kan du altså både lade – og dra fordel av at hjemturen uansett hvor du skal, starter med med flere hundre høydemeter nedover. Det igjen gir verdifull regenerering.

Ny SUV like rundt hjørnet – nå er prisene klare

Velkommen til fjells – elbilene har forlengst gjort sitt inntog her også. Det har blant annet resultert i utbygging av såkalte destinasjonsladere. Gull verdt når du er på tur!

Finest utenpå eller inni?

Mustang-navnet har også påvirket designet. Her er det flere elementer som skal trekke parallellene til opphavet. Mest tydelig ser vi det i de karakteristiske baklyktene. Men også fronten, med høye og markerte skjermer gir særpreg. Det gir også kul utsikt fra førerplass, dette er en av bilene der du faktisk ser panseret og skjermene.

Alt dette i kombinasjon med et SUV-karosseri gir en bil med særpreg. Den skrånende bakluken er viktig for å gi sporty preg. Vi snakker mer crossover enn tradisjonell SUV her.

De spesielle dørhåndtakene er av typen "se her - vi kan også leke oss litt". Du trykker på den runde knappen, så spretter dørene opp. Det er en særpreget detalj, som også fungerer bra i praksis. De kan også åpnes via appen. I tillegg har du et lite "kodepanel" på venstre B-stolpe, også det gir en vei inn i bilen.

Innvendig snakker vi revolusjon i forhold til det vi er vant til fra Ford. Den digre skjermen i midten bringer tankene til Tesla, at Ford har latt seg "inspirere" her er nok ikke å ta for hardt i.

Selve dashborddesignet er ganske minimalistisk. Ford bruker samme stoff som på høyttalerne, som på lydplanken oppe på dashbordet. Det fungerer fint og gir helt godkjent kvalitetsfølelse. Vi snakker ikke premium her, men det er litt annerledes og ikke preget av samme sparefølelse som for eksempel VW ID.3.

Mange elbiler mangler fortsatt noe de fleste andre biler har

Særpreget interiør. En revolusjon for Ford, uten at det bør kunne skremme bort mange kunder.

Hvordan er plassen?

Bagasjerom på 402 liter høres kanskje ikke imponerende ut, men Ford har et lite trumfkort i tillegg, nemlig en frunk foran som rommer hele 100 liter. Her får du plass til mer enn bare ladekabler. Det har også avløpsplugg i bunnen. Kjempesmart hvis du skal ha med for eksempel våte klær.

Frunken foran rommer 100 liter og kan nok være veldig kjekk å ha.

Bagasjerommet bak er enkelt å utnytte. Laster du til taket, går det inn 519 liter her.

I kupéen er det rommelig. Baksetet er ganske flatt, det er positivt for å utnytte plassen, for eksempel hvis man har barneseter. Til gjengjeld er det ikke så mye sidestøtte, som i bakseter der man har prioritert sittekomforten i de to ytterste baksetene. Gulvet er som det skal være i en elbil, helt flatt. Det er også bra for beinplassen.

Vi tar med at du kan få bilen med hengerfeste, Mustang Mach-E kan dra 750 kilo. Taklast går imidlertid ikke. Til gjengjeld har Ford fått utviklet og laget en skiluke her i Norge. Det er nok noe mange kunder vil ha.

"Megabox" - se hva de har funnet på her

Her er det enkelt å utnytte plassen, legg merke til at det er skiluke i bakseteryggen. Den er utviklet og produsert i Norge.

Går den bra?

Ja, det kan vi trygt si! De 351 hestekreftene smeller til uten noen forsinkelse. Med bånn gass skyter bilen fart, samtidig som alt skjer stille og udramatisk. Det føles nesten som å bli dratt av en kranbil med rakettmotor.

0-100 km/t går unna på 5,1 sekunder. Toppfarten er begrenset til 180 km/t. Med tanke på strømforbruket, er nok det like greit.

En liten digresjon: Mustang GT med 5-liters bensinmotor og 450 hestekrefter, gjør øvelsen på 4,3 sekunder. Men da bør det helst være tørr veibane, for her snakker vi bakhjulsdrift!

Varsler prisjokk på populær elbil

Fra grått og trist – til ekte vintervær. Kontrastene kan være store i desember-Norge.

... og hva er konklusjonen?

Vi innledet med å slå fast at dette er en etterlengtet bil for Ford. Ut fra responsen så langt, er det tydelig at den også er etterlengtet hos mange kunder.

Ford kommer her med en bil som skiller seg ut. Det gjelder ikke minst designet, som står ut fra mengden. Den litt butte fronten, de karakteristiske baklyktene og den skrånende hekken gir særpreg.

Særpreget er også interiøret. Den store skjermen i midten er ingen overraskelse i 2020, men Ford har lykkes med å ikke gjøre det spartansk, selv om det er ganske minimalistisk. Det er moderne, uten at det skal bryte helt med tradisjonene.

Bilen leverer også på kjøreegenskaper. Den er komfortabel og svært stabil. Her kan du kjøre mange mil, uten å bli sliten. Støydemping er viktig på en elbil, som ikke har motorstøy som kan kamuflere andre lyder. Her har Ford gjort jobben skikkelig.

Rekkevidden må vi enn så lenge sette et lite spørsmålstegn ved. Testbilen leverer ganske høyt strømforbruk. Det skal bli interessant å se om det er representativt.

Prismessig kommer Mustang Mach-E gunstig ut. Startprisen på 412.000 kroner gjør innstegsmodellen til et alternativ til mindre og enklere biler. Hvis du ikke føler at du trenger 4x4, er Long Range-utgave med bakhjulsdrift en gunstig pakke til 482.000 kroner. Men i Norge er det ventet at de fleste går for 4x4, da altså til 554.000 i Long Range-utgaven.

Enn så lenge har ikke denne bilen så mange reelle konkurrenter. Men til neste år kommer de kjørende inn, biler som VW ID.4, Skoda Enyaq og Tesla Model Y, for å nevne noen. Da begynner kundene å få ganske mye å velge mellom.

Når kveldsfotograferingen er unnagjort, sitter jeg litt foran peisen og banker ned noen stikkord om Mustang Mach-E på laptopen, mens de ennå er friske i minnet. Så er det natta – og i morgen tidlig er det tid for mer kjøring. Det er en hyggelig tanke å sovne inn til.

Det er natt for både bil og biltester. I morgen tidlig bærer det hjemover igjen.

Nordmenn velger toppmodellen – igjen

FORD MUSTANG MACH-E Modell: Long Range AWD Motor: Elektrisk Effekt: 351 hk / 580 Nm 0-100 km/t: 5,1 sekunder Toppfart: 180 km/t Batteripakke: 99 kWt Rekkevidde: 540 kilometer Forbruk: 19,5 kWt/100 kilometer Ladehastighet: 150 kW Maks hengervekt: 750 kilo Bagasjerom: 402 + 100 liter Lengde x bredde x høyde: 471/188/162 cm Vekt: 2.182 kilo Pris: 554.000 kroner

Et kjapt ladestopp, Venabu fjellhotell på nesten 1.000 meters høyde.

Video: Her er vårt første møte med Mustang Mach-E