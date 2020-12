Forventningene var store hos «jaktminister» Olaug Bollestad før hun inntok posten i skauen like utenfor Drøbak.

– Jeg håper jeg klarer å skyte et rådyr i dag, dette gleder jeg meg til, forteller Bollestad til TV 2 i det hun inntar posten i lia, ikke langt unna bebyggelsen i Drøbak.

Tre andre jegere er postert på linje på begge sider av Bollestad i terrenget, og dreveren Bajas er sendt ut for å finne rådyrene. Kort tid etter får bikkja los og lyden av den halsende hunden nærmer seg Bollestad, som sitter klar med hagla. Forhåpentligvis dukker rådyret opp foran bikkja og nærme nok til at Bollestad kan fyre løs med hagla.

PÅ POST: Olaug Bollestad klar med hagla på jakt i Drøbak Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Jakt er viktig i Norge, jeg ville ta jegerprøven både fordi jeg som landbruksminister har ansvar for dette feltet, men også for å forstå jegerne og det de bedriver, sier Bollestad.

Hun er vokst opp med jakt i familien. Både faren og brødrene var aktive jegere i hjembygda i Ryfylke. Nå er det hennes tur. Jegerprøven var en måte for henne å lære mer om jakt.

150-årsjubileum

Det er Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) som har invitert Bollestad. Foreningen feirer 150 år i 2021, noe som skal markeres over hele landet. Siden jakt og fiske ligger under landbruksdepartementet er dette er en fin måte for NJFF å få informert statsråden både om arbeidet de bedriver og jubileet.

– Det er flott for oss at ministeren tar jegerprøven og blir med oss på jakt. Det viser at hun bryr seg og tar ansvar. Hun følger opp stolte norske jakt-tradisjoner, sier Eldar Berli, som er generalsekretær i NJFF.

– Spennende opplevelse

Olaug Bollestad forteller at hun elsker å være ute i naturen. Samspillet mellom hund og jeger gjør opplevelsen enda sterkere. Pulsen slår litt raskere når losen går. Men like før rådyret kommer mot posten til landbruksministeren, skjærer den av og løper ned mot bebyggelsen i Drøbak. Dermed mistet hun anledningen til å skyte.

– Var det litt skuffende at du ikke fikk noe rådyr i dag?

– Ja, det var det. Men det ble en spennende opplevelse likevel. Jeg hørte jo at rådyret og bikkja nærmet seg og var klar til å skyte. Men så forsvant de ned blant husene i Drøbak, og der kunne jeg jo ikke skyte. Det skulle ha tatt seg ut, sier Bollestad, og antyder at det nok ville blitt en enda bedre historie for TV 2.

– En landbruksminister som plaffer løs mellom husene i Drøbak liksom, sier hun smilende.

– Men hva med de som mener at det er dårlig gjort å skyte de pene og snille rådyrene?

– Ja, jeg har forståelse for det standpunktet også, sier hun diplomatisk.

– Men det er viktig å høste av naturen, skape en balanse sånn at det ikke blir for mange dyr i forhold til beiteområdene. Dessuten er det veldig godt og magert kjøtt, sier Bollestad, som var godt fornøyd med en formiddagstur i skogen midt i arbeidstida, langt unna pc-er og teams-møter.