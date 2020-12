Oslo kommune: Disse tiltakene kan ryke først

Til tross for at bare 37 personer har blitt registrert koronasmittet i Oslo det siste døgnet, er ikke kommunen fornøyd.

Resultatet av den sosiale nedstengingen i Oslo har gitt resultater.

Det siste døgnet er det registrert 37 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 60 færre enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 97 per dag.

Da byrådet innførte sosial nedstenging av Oslo for fem uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Likevel er ikke byrådet i Oslo helt fornøyd med tallene.

– Smittetallene ser ut til å flate ut de siste to ukene, men det er foreløpig ikke et åpenbart videre fall. Jeg ser med uro at tallene fortsatt varierer dag for dag. Helgetallene ligger vanligvis et stykke under smittetallene for hverdagene, så vi må se an tallene videre ut i uken før vi kan si noe om en reell nedgang, skriver helsebyråd Robert Steen (Ap) i en epost til TV 2.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, sier at det er for tidlig å si om det er en reell nedgang. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Forsiktig optimist

Steen sier at oslofolk har vært flinke til å følge reglene.

– Jeg er fortsatt forsiktig optimist, men vi følger smitteutviklingen nøye. Utflatingen i smitttetallene viser at vi er på rett vei, uttaler Steen.

Forrige uke sa Oslo kommune at den sosiale nedstengingen skal vare fram til 7. januar.

Steen sier at det er for tidlig å si om det blir aktuelt å lette på tiltakene etter den nevnte datoen. Han sier at vurderingen blir gjort ut fra trenden i smitteutviklingen, og prognoser for utviklingen fra FHI.

– Vi er ikke i mål. Smittetallene er høye og viruset er ikke slått ned. Vi vet at smitten fort kan øke igjen hvis de åpner opp, sier Steen.

Den sosiale nedstengingen innebærer blant annet skjenkestopp og stengte treningssentre, teatre og kinoer.

Torsdag ble det imidlertid åpent for aktivitet på fritidsklubber, for juletilbud for vanskeligstilte og for gudstjenester og tilsvarende livssynssamlinger.

Disse kan bli fjernet

Steen sier at de ikke har et måltall for hvor mange smittede det må være for at tiltakene skal fjernes, men én gruppe kan bli prioritert i januar.

– Det er for tidlig å si hvilke tiltak som kommer først og sist. Når smittesituasjonen tilsier det, har vi et ønske om å lette tiltak rettet mot barn og unge, sier han.

Blant annet er det stengt for fritidsaktiviteter innendørs for alle over barneskolealder.

Kommunen opplyser i forskriften at de vil prioritere å åpne fritidsaktiviteter for barn og unge til og med 19 år fra 7. januar 2021.

– Nå er det viktig at vi alle holder ut og gir hverandre lave smittetall i nyttårsgave, sier Steen.

FALLER: Espen Rostrup Nakstad sier at smittetallene er positive. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fallende trend

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det har vært en fallende smittetrend i Norge sett under ett i to, tre uker.

– Men det faller ikke like mye nå den siste uken som det har gjort, og det skyldes nok lokale smitteutbrudd i flere kommuner. Og de trekker opp tallene ganske betydelig, sier Nakstad til TV 2.

Han sier at Oslo-tallene er positive, men at nedgangen ikke er like bratt.

– Men trenden er positiv. Det går riktig vei, til tross for at det er desember og masse folk er på farten, sier han.

– Er du bekymret for julen?

– I julen er det mye mindre mobilitet i befolkningen, det er positivt, men folk er tettere på slekt og venner. Det er vanskelig å si om det har noen effekt i selve romjulen, sier Nakstad.