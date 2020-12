Her kan du glede deg over en hvit jul

Heftige lavtrykk har preget Sør- og Østlandet den siste tiden. Folk flest har nok sett seg lei gråværet og drømmer om en kaldere og hvitere jul.

Disse må imidlertid smøre seg med tålmodighet. Meteorologen forteller at lavtrykkstrenden vil holde seg gjennom helgen.

– Det vil bli svært mildt og vått i Sør-Norge den kommende uken. Temperaturene blir såpass høye at nedbøren vil komme som regn selv i fjellet. Lavtrykket trekker nordover og vil prege hele landet inn mot helgen, sier vakthavende meteorolog Beate Tveita i Storm.

Heldigvis er det tegn til et skifte i starten av neste uke, rett før juleaften.

– I neste uke ser det ut til å bli betydelig kjøligere, samtidig som det er meldt nedbør. Det kan gi oss snø flere steder fra lille julaften, sier hun.

Temperaturfall

Temperaturfallet i begynnelsen av neste uke skjer først i Sør-Norge. Gradestokken vil vise rundt null, samtidig som det er meldt om enkelte byger. Det kan bety at det er sludd og snø i vente.

En skikkelig hvit jul i lavlandet i Sør-Norge, forteller meteorlogen imidlertid at det er liten sjans for.

– Men om bygene som er meldt kommer, kan det helt klart bidra til mer vinterlig stemning, sier hun.

Enda mer oppløftende er meteorologen om værmeldingen i nord.

– Det blir betydelig kaldere i Nord-Norge. På lille juleaften og juleaften kan det bli sludd og snøbyger flere steder, sier Tveita.

JUL: Oslo er blant byene som kanskje kan se frem imot snøfall på juleaften. Her fra Spikersuppa kunstisbane. Foto: Audun Braastad / NTB

Her vil det snø

Østafjells og i Oslo-området vil det bli veldig varmt til helgen med opptil syv plussgrader. Når vi nærmer oss lille juleaften har gradene sunket til rundt null igjen, noe som kan gi håp om en hvit jul i hovedstaden.

– Mesteparten av snøen som er nå har nok regnet bort da, men når det blir kjøligere kan det komme byger som snø om vi er heldig, sier hun.

Vestafjells og i Bergen derimot, ser det ut til at man må se lenge etter et hvitt snødekke på julaften.

I helgen kan det bli opptil ni grader i Bergen. Når vi nærmer oss juleaften vil det fortsatt være et par plussgrader og liten sannsynlighet for at gradestokken kommer under null.

– I fjellet kan det snø, men i lavlandet vil nedbøren komme som regn, sier meteorologen.

SNØ: I mars falt det store mengder snø i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

God sjans for snø

Innbyggerne i Trondheim vil også oppleve mildvær helga, før temperaturene synker inn i neste uke. På lille juleaften vil trolig temperaturene ligge rundt null grader, men det er lite byger i sikte.

I Bodø vil det gå fra fire grader i helgen og ned mot null jo nærmere vi kommer julaften.

– På julaften er bygete, så det er god sjans for at det kommer snø, sier Tveita.

Trenden med en mild helg etterfulgt av en kaldere uke, vil man også se i Tromsø og Alta.

I Tromsø vil være tre eller fire plussgrader helgen, og i Alta vil det være rundt to plussgrader.

– Det synker nok til noen få minusgrader i neste uke og det vil være mulighet for snøbyger, sier hun.

SKI: Det bli trolig fine skiforhold om du velger å tilbringe julen på hytta i fjellet. Foto: Geir Olsen / NTB

– Krysser fingrene

Har du planer om å forlate byen i jula og reise til hytta, så blir prognosene langt sikrere, ifølge meteorologen.

– Drar du på hytta i fjellet er det absolutt god sjans for en skikkelig hvit jul. Det ligger det en del snø og det er veldig fint i fjellet nå både i sør og nord. Selv om det er meldt regn til helgen, så blir det kjøligere i neste uke, så det lover godt for snø i julen, sier hun.

Hvor vidt prognosene for byene og lavlandet står inn, avhenger av hvor mildt det blir til helgen, og hvor mye av snøen i lavlandet som regner vekk da.

– Vi får krysse fingrene og håpe at det ikke blir mildt for lenge, sier hun.