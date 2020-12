Strammer inn etter smitterekord

Mandag ble det innført rødt nivå på alle skolene i Skien, som følge av en brå økning i kommunenes smittetilfeller.

I desember har det blitt registrert 109 smittetilfeller i kommunen, og per hver 100.000 innbygger er flere smittet i Skien enn i Oslo i snitt. På lørdag registrerte kommunen rekordhøye 19 koronasmittede.

I et ekstraordinært formannskapsmøte på mandag vedtok kommunen enstemmig å innføre flere lokale smitteverntiltak som vil gjelde i Skien fremover.

Disse tiltakene innføres i Skien:

Munnbind skal brukes i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde én meters avstand på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre.

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene, enn at man kan holde minst én meters avstand til andre personer. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut i fra størrelsen på lokalet.

Offentlige arrangementer innendørs uten fastmonterte seter kan ha maksimalt 20 deltakere.

Det innføres stans i all idrett og organisert fritidsaktivitet for unge i aldersgruppen ungdomsskole og oppover. Unntak: Arrangement i kirker unntas denne lokale forskriften og kan forholde seg til nasjonal forskrift med 50 personer som grense.

Private sammenkomster på offentlig sted kan ha maksimalt ti deltakere.

Tiltakene vil vare til 23. desember.

– Det kan være at vi må kaste oss rundt og møtes igjen, dersom smittesituasjonen endrer seg. Da innkalles formannskapet igjen inn på kort varsel, sa ordfører Hedda Foss Five (Ap).

Porsgrunn kan følge etter

Nabokommunen Porsgrunn innførte også rødt nivå ved sine skoler.

Porsgrunn har noe lavere smittetall i forhold til Skien, men ordfører Robin Martin Kåss sier til TV 2 at det likevel var naturlig å innføre rødt nivå på skolene, da de i praksis deler bo- og arbeidsområde med Skien.

Også i Porsgrunn har det blitt innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte, som vil bli avholdt mandag klokken 18.00.

Kåss sier også at det kan bli aktuelt å innføre flere lokale tiltak i kommunen.

– Vi har tidligere hatt relativt lave smittetall i Grenland, men ser nå at de har steget en stund og er på et høyt nivå. Det er dessverre behov for ytterligere tiltak, men vi får se hvilke tiltak som er best å innføre. I og med at Skien har mest smitte, så sitter de i førersetet, sier han.

Anbefaling fra sykehusdirektør

Direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, oppfordret søndag Grenlandskommunene til å bruke det handlingsrommet de har, til å begrense smittespredningen ved skolene i området.

– Vi er spesielt bekymret for Skien kommune. Gjennom den siste uken og over helgen har vi hatt høye smittetall, og vi er bekymret for konsekvensene, sier Rønning til TV 2.

Sykehusets medisinske sengepost er stengt for inntak, og flere av sykehusets ansatte er i karantene.

– I dag har vi syv koronapasienter inne, og vi har også kapasitet til å ta inn flere. Men kombinasjonen av mange pasienter, og 75 ansatte i karantene som vi har nå, kan bli en utfordring, sier han videre.