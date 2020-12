Johanne Marie (21) trente seg ut av rullestolen med ny metode

I følge en undersøkelse Sunnaas sykehus har fått gjennomført, mener nesten halvparten av landets kommuner selv at de ikke har et godt nok rehabiliteringstilbud til hjerneslagpasienter.

Så for seg et liv i rullestol

Kom seg opp av rullestolen: Hjerneslagrammede Johanne Marie Hemnes. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

21 år gamle Johanne Marie Hemnes har tross alt vært blant de heldige. Etter at hun ble delvis lam etter en hjerneblødning i februar 2017, så hun for seg et liv i rullestol. Men så fikk hun plass på det som heter forsterket rehabilitering ved Aker sykehus (FRA) i Oslo. Her har hun fått opptrening etter et opplegg utviklet av forskere ved School of Medicine ved Indiana University i USA og Sunnaas sykehus.

– Kommer inn i rullestol og går hjem

Metoden, der gå-trening kombineres med høy puls, har vist seg å gi svært gode resultater.

Henger etter: Fysioterapeut Joakim Halvorsen ved fysio R K, Forsterket rehabilitering, Aker. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Poenget er å få intensiteten opp, ha den så høy som mulig, sier fysioterapeut Joakim Halvorsen ved fysio R K, Forsterket rehabilitering, Aker.

De amerikanske forskerne har funnet ut at den høye intensiteten fører til at hjernen trigges til større funksjonsforbedringer.

Ved Aker oppnår de nå samme resultater etter en uke med rehabilitering som de tidligere brukte tre uker på.

– Nå har vi pasientene tilsvarende like lenge inneliggende, men de har jo et helt annet funksjonsnivå, sier Ingvild Rosseland som er avdelingsleder ved fysio R K, forsterket rehabilitering, Aker.

– De kommer inn i rullestol og går hjem.

– Ekstremt slitsomt

Da vi besøkte Aker sykehus, traff vi Johanne Marie som nærmest løp gjennom korridorene med fysioterapeuten på slep.

– Det blir sånn ekstremt slitsomt, peser Johanne Marie.

– Men du tenker at det virker?

– Ja, absolutt, ikke i tvil.

Nå klarer hun å gjøre daglige gjøremål uten å bruke rullestolen.

Måtte avvise 800 søkere

Må avvise søkere: Ingvild Rosseland mangler fire fysioterapeuter for å opprettholde rehabiliteringstilbudet for pasienter med hjerneslag. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Til tross for de gode resultatene for pasientene som kommer til behandling, er ledelsen ved den forsterkede rehabiliteringen på Aker fortvilet over at de ikke får behandlet flere.

– Det var 800 søknader som vi måtte avvise. I år blir det enda verre. Så det er fryktelig tungt, sier avdelingsleder Ingvild Rosseland.

De mangler fire faste fysioterapeutstillinger for å opprettholde tilbudet.

– Det gjør meg vondt, jeg ligger våken om natten, hvordan skal vi klare dette her!

Bare halvparten av kommunene mener selv de har gode nok rehabiliteringstjenester

I følge helsereformen skal mer av rehabiliteringen foregå i kommunene.

Men Frank Becker som er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo sier undersøkelsen de har fått gjennomført viser at det er langt igjen før man har et likeverdig og godt rehabiliteringstilbud over hele landet.

Etterlyser likeverdig tilbud: Klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

– Det er jo sånn politikerne, myndighetene, har sagt at mer rehabilitering skal skje i kommunene, sier Becker.

– Det er kjempebra i utgangspunktet. Men de har ikke sagt noe mer om hva det betyr i praksis. Så når vi har 350 kommuner og man ikke sier hva de skal tilby, ja da får man 350 ulike løsninger. (det er 356 kommuner i Norge, red. anm)

Ønsker nasjonal standard

LHL hjerneslag etterlyser sterkere satsing på rehabilitering i kommunene. De peker på en rapport fra Helsedirektoratet som viser at det er en nedgang i rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samtidig som det ikke er en tilsvarende oppbygging i kommunene som overtar ansvaret.

– Vi ønsker fra vår side at vi skal få en nasjonal standard som tydeligere definerer hvilken rehabilitering du skal få i ulike faser og ulike situasjoner, sier Generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar.

– Så er det ingen tvil om at det må inn flere ressurser på rehabilitering.

Høie utelukker ikke utvidet opptrening for hjerneslagpasienter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie(H) innrømmer at tilbudet om rehabilitering varierer fra kommune til kommune og viser til at regjeringen har en opptrappingsplan.

– Et av problemene som blir nevnt er at pakkeforløpet for hjerneslag bare består av to faser, akuttbehandling og opptrening i tre måneder. Er det aktuelt å utvide pakkeforløpet med en fase tre?

– Ja det kan vi ikke utelukke. Det har vært veldig viktig for regjeringen å få innført pakkeforløp også for hjerneslag, både for den akutte situasjonen men og for situasjonen etterpå, sier Høie.

Kan bli aktuelt med utvidet pakkeforløp. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) Foto: TV 2

– Nå må vi først se erfaringene fra de to første fasene, og så kan vi ikke utelukke at det også blir en tredje fase.

– Men burde det ikke vært en nasjonal standard?

– Ja, pakkeforløpene bidrar jo til i større grad også nasjonale standarder, sier Høie.

Frykter hun vil forfalle

Men Johanne Marie, som fortsatt satt i rullestol da hun var ferdig med rehabiliteringen i fase to, frykter hun skal miste det langvarige rehabiliteringstilbudet som har fått henne opp av rullestolen.

– Jeg tror at hvis jeg ikke får fortsette her, i hvert fall en gang i uken, helst to da, hadde jo vært målet, så kommer jeg jo til å forfalle. Selv om jeg klarer jo mye selv nå, heldigvis, sier Johanne.

Se hvordan Johanne Marie trener her: