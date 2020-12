Molde-treneren etter Europaliga-trekningen: – Et skikkelig godt utgangspunkt

Det var stor spenning knyttet til trekningen av Europaligaens 16-delsfinaler, der Moldes neste motstander i turneringen skulle bli avgjort.

Da Molde endte som nummer to gruppe B bak Arsenal, kunne de blå fra Møre og Romsdal, som useedet i trekningen, møte gamlesjefen Ole Gunnar Solskjær og Manchester United eller Jens Petter Hauges AC Milan, for å nevne noen av storlagene.

Det ble hverken tur til Old Trafford eller San Siro i denne omgang for moldenserne.

Molde møter nemlig tyske Hoffenheim, som har Håvard Nordtveit på laget. Første kamp spilles hjemme på Aker stadion 18. februar før de blås videre skjebne avgjøres på bortebane 25. februar. Kampene sendes på TV 2 Zebra og Sumo.

Trener Erling Moe var fornøyd med trekningen da han møtte TV 2 på Aker stadion.

– Jeg tenker at det blir en tøff en. Vi er der at det her ligger det også muligheter. Et lag vi kan være med å fighte med. Det er et skikkelig godt utgangspunkt. Vi har et tropp og et lag nå som står godt ute i Europa, så her ser vi muligheter og vi kan være med å fighte, sier Moe.

Midtbanespiller Etzaz Hussain, som tilbrakte flere år i Manchester Uniteds ungdomsavdeling, håpte på et møte med sin tidligere klubb. Det ble ikke slik, men han har tro på at Molde kan avansere videre i turneringen.

– De fleste skulle ønsket seg United, men vi ser muligheter med denne trekningen, sier han til TV 2 rett etter trekningen.

– Vi er gode hjemme, så vi skal prøve å få et godt resultat med oss herfra. Vi har slått gode lag her før. Vi har slått Sevilla, slått Celtic spilt uavgjort mot Ajax, påminner midtbanespilleren.

Hoffenheim fra Bundesliga! 🇩🇪✨



Dette var guttas reaksjon live! 💙 pic.twitter.com/hRL9rfUHNG — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) December 14, 2020

– Ikke umulig

Molde-forsvarer Martin Bjørnbak sier dette om trekningen:

– Det var ikke jubel, men det var sikkert litt lettelse. Det var et par lag guttene ville unngå, men vi skal ikke undervurdere Hoffenheim. De er et knallsterkt lag, sier Bjørnbak, som legger til følgende om lagets sjanser til avansement:

– I utgangspunktet minimal, men er vi på vårt beste kan vi slå dem.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror Molde kan ta seg videre.

– Det er ikke umulig for Molde, ikke i det hele tatt, sier Stamsø-Møller.

Finalen i Europaligaen spilles etter planen 26. mai 2021 i polske Gdansk.

Saken oppdateres.