Mange frykter jul i karantene – dette er psykologens beste råd

Psykolog Peder Kjøs forstår at mange er bekymret for å havne i koronakarantene på julaften. Han mener det er én ting alle bør huske på.

Mandag er det nøyaktig ti dager igjen til julaften. Det vil si at en positiv koronatest betyr at julaften må feires alene i isolasjon.

– Dersom du havner i isolasjon nå må du holde deg for deg selv, og være adskilt fra de andre husstandsmedlemmene – som også vil være i karantene. Da må du holde deg på rommet ditt og gjerne få mat levert der, og du kan ikke ha besøk eller dra på besøk på julaften, sier FHIs Line Vold.

For mange er dette et skrekkscenario og psykolog Peder Kjøs har stor forståelse for at noen føler mer på smittefrykt i dagene før jul.

– Det er en deprimerende og nedslående tanke at man kanskje må feire jul alene i karantene, sier Kjøs.

FULL FORSTÅELSE: Psykologen har stor forståelse for at folk er bekymret. Foto: TV 2

Han håper at folk er ekstra forsiktig de neste dagene så man ikke blir utsatt for mer smitte enn nødvendig.

– Julen betyr mye i år

Etter en lang og mørk tid er det mange som har sett frem til julefeiring med familie, gaver og god mat.

– For noen betyr julen ekstra mye i år og da vil det selvfølgelig være tungt hvis man må være alene, sier Kjøs.

Julen handler mye om tradisjoner og det kan derfor være utfordrende å gå glipp av den julefeiringen man hadde sett for seg. Kjøs mener likevel at nordmenn er godt rustet til å håndtere en alene-jul.

– Vi må ikke glemme at dette har vært et helt spesielt år. Vi har blitt gode på å håndtere uventede og vanskelige situasjoner, sier Kjøs.

– Det går fint

Selv om det kan være kjedelig og trist å være i isolasjon på julaften, tror Kjøs at de fleste kommer til å takle situasjonen godt.

– Det er helt klart en påkjenning å måtte feire jul uten familie eller venner, men det kommer til å gå fint. De fleste takler den situasjonen godt, selv om det er tungt der og da, sier Kjøs.

Psykologen sier at det er viktig å ikke overdrive de potensielle problemene og ensomheten som kan oppstå hvis man feirer alene.

– Vi får prøve og tenke at et år med en litt kjedelig julaften ikke har så mye å si, sier Kjøs.

Dette er psykologens råd

Hvis man er så uheldig at man havner i karantene eller isolasjon på julaften, har Kjøs flere råd til hva man bør gjøre.

– Selv om man ikke kan møte familie eller venner fysisk bør man prøve å holde kontakten på de plattformene man har tilgjengelig, sier Kjøs.

Det kan også være smart å fokusere på det store bildet, for å sette ting i perspektiv.

– Vi må ikke glemme at det er over en million mennesker som har dødd. Hvis man tenker på det er ikke en julaften i isolasjon så ille, sier Kjøs.