Ble stoppet med strømpistol – nå er han dømt til behandling

En mann i 30-årene er dømt til tvungen psykisk helsevern etter at han forsøkte å drepe Lehnnon Austria Dominquez med kniv på Grünerløkka i Oslo.

Hendelsen skjedde om morgenen 4. juni i 2019.

Mannen i 30-årene hadde oppført seg truende mot flere personer på Grünerløkka. Han ropte blant annet «Allahu akbar» og fektet med en kniv, noe som gjorde at flere vitner fryktet at det dreide seg om et terrorangrep.

På et tidspunkt stakk han Lehnnon Austria Dominguez i ryggen. Det skjedde da Dominguez forhindret at en annen person på gata ble knivstukket.

NÆR VED Å DØ: Lehhnon Austria Dominguez på sykehuset etter knivangrepet. Foto: Privat

Like etterpå kom politiet til stedet. Knivmannen ville ikke umiddelbart overgi seg. Det endte med at politiet skjøt ham med strømpistol.

I videovinduet øverst i saken kan du se hvordan politiet pågrep mannen.

Oslo tingrett mener, i likhet med de sakkyndige, at tiltalte var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Psykiaterne mener at han vil trenge årelang behandling.

I retten forklarte tiltalte at han ikke husker noe fra hendelsen. Han forklarte at han hadde slitt med psykiske plager i en periode på seks til åtte uker før drapsforsøket.

Dommen på tvungen psykisk helsevern er i tråd med påstanden til både aktor og forsvarer.

Statsadvokat Alvar Randa har ikke hatt anledning til å kommentere saken. Domfeltes forsvarer, advokat Andrea Wisløff, har ikke besvart vår henvendelse.

Fornærmede Lehnnon Austria Dominguez har tidligere uttalt til TV 2 at han trodde han skulle dø under angrepet.

– Jeg tilgir ham for det han gjorde. Jeg er ikke sint, og jeg håper at han får den hjelpen og behandlingen han trenger, sa han før rettssaken begynte.