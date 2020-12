Thingnes Bø overrumplet fransk reporter i TV-intervju

Skiskytterinteressen i Frankrike har fått et kraftig oppsving de siste årene, takket være Martin Fourcade og hans dominans gjennom en årrekke.

Nå sendes rennene på åpen kanal gjennom mediegiganten L'Equipe. TV 2 får opplyst at mellom 800 000 og 1,2 millioner seere til vanlig følger sendingene i helgene.

Med Fourcade borte er Thingnes Bø nå den ubestridte høvdingen i internasjonal skiskyting - og populariteten hans i Frankrike ble på ingen måte mindre etter et intervju han nylig gjorde med den franske rettighetshaveren.

– Det var et overraskende og fint øyeblikk for fransk TV, sier L'Equipe-reporter Tangi Kerhoas.

Får fransk ros

Han er ikke bortskjemt med utenlandske skiskytterprofiler som snakker fransk, og har alltid intervjuet Thingnes Bø på engelsk.

Derfor skvatt han til da stryningen plutselig svarte på fransk.

– Min første tanke var «hva driver han med nå?» Det var veldig morsomt. Jeg stilte spørsmål nummer to på fransk, og han fortsatte med å svare på fransk. At han gjorde en innsats ved å snakke på vårt språk var fantastisk, sier Kerhoas.

Det skal sies at Thingnes Bø ikke briljerte like mye på fransk som han har til vane å gjøre i skiskyttersporet, men fransk som valgfag på videregående og karakteren fem var i dette tilfellet mer enn nok til å sjarmere både franske reportere og TV-seere.

– Bravo, Johannes, sier L'Equipe-reporteren underveis i intervjuet.

*Se deler av intervjuet i videoen øverst i saken

«Takk, Johannes. For en vakker oppvisning i intellekt og ydmykhet», er tilbakemeldingen fra en av seerne på videoen som L'Equipe har publisert på Twitter.

– Hvordan er statusen til Thingnes Bø i Frankrike?

– Han har vært godt likt i noen sesonger nå. Han er veldig kul i intervjusituasjoner og framstår veldig avslappet. Mens Fourcade gjerne framsto mer politikeraktig, og sa det samme til alle, er Johannes annerledes. Han er veldig direkte. I Frankrike har de veldig sansen for hans måte å kommunisere på, sier Kerhoas.

OPP OG NED: Johannes Thingnes Bø har ikke vært på sitt sedvanlige toppnivå denne sesongen, men leder like fullt verdenscupen sammenlagt. Søndag ble det derimot en solid nedtur da han pådro seg strafferunde på stafetten og måtte se seg slått av Sebiastian Samuelsson og Sverige. Foto: Joe Klamar

Thingnes Bø har registrert en større geografisk spredning når det gjelder hvor skiskytterpublikummet kommer fra.

– På Instagram og kanskje spesielt på Facebook-sida er det veldig mange franskmenn inne nå. Jeg har merket de siste årene at det er mindre og mindre tyskere, og mer og mer franskmann som herjer i kommentarfeltet. Skiskyting har fått en stor fanbase i Frankrike på grunn av Fourcade, sier han.

– Hvordan vil du beskrive ditt eget fransknivå?

– Jeg kan jo litt fransk, noen ord og litt dårlig setningsoppbygging. Det høres sikkert veldig feil ut for lyttere med fransk som morsmål. Men det kan være bra å krydre intervjuene litt av og til. Jeg har fått masse gode tilbakemeldinger på sosiale melder fra franskmann som satte veldig pris på det intervjuet. Det var moro å kunne glede dem med det, sier Thingnes Bø.

Fotball og rugby er de største idrettene i Frankrike, men de siste årene har også skiskyting fått et solid oppsving.

– Alt endret seg med Martin Fourcade. Nå sender vi skiskyting på åpen kanal, og flere og flere ser sendingene. Mange franskmann har lært seg hva skiskyting handler om. Det første året jeg jobbet med skiskyting intervjuet jeg kun de franske utøverne, men nå intervjuer vi også nordmenn, tyskere og svensker etter hvert løp. Vi har forsøkt å introdusere folk for skiskyttersporten. Og der er Johannes veldig viktig. Han er en kul fyr med lidenskap for sporten, og det er bra TV for oss, sier L'Equipe-reporter Tangi Kerhoas.