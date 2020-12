– Jeg er superegoist, men synes ikke det er negativt

Da Øystein «Pølsa» Pettersen krysset målgang for siste gang i 2019, bestemte han seg for å gjøre noe viktigere enn langrenn: Å utgjøre en forskjell og lære andre hvordan man gjør det.

Som langrennsløper har Øystein «Pølsa» Pettersen prioritert trening hardt for å oppnå resultater. For fem år siden endte det med sykehusinnleggelse, etter at han hadde utviklet ekstreme vaner, fortalte han til Aktiv Trening i 2016.

Nå er det snart ett år siden Pettersen la opp som langrennsløper, men til God morgen Norge sier «Pølsa» at han er en idrettsgutt, som aldri kommer til å gi seg:

– Men jeg har lagt opp å prioritere å gå fort på ski.

SKITUR: «Pølsa» har sluttet å konkurrere, men er ofte å finne i skisporet. Foto: Instagram: @oeysteinpettersen

Det har vært en stor overgang å gå fra toppidrett til familieliv, men Pettersen understreker at avgjørelsen var selvvalgt.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Da jeg krysset mållinja for siste gang, ville jeg gjøre noe annet. Jeg hadde lyst til å gjøre noe jeg føler er viktigere, forteller Pettersen.

Er egoistisk

Programleder Vår Staude lurer på om det stemmer at toppidrettsutøvere lever et egoistisk liv.

– Jeg er superegoistisk, men jeg ser ikke på det som noe negativt.

Pettersen definerer det å være egoist med en som tar vare på de tingene som betyr mye for en selv.

FAMILIEMANN: Øystein Pettersen prioriterer familien framfor alt. Foto: Instagram: @oeysteinpettersen

– Jeg prioriteter familien min ekstremt høyt, og jeg er superegoist som ikke lar noe komme i veien for at jeg skal bruke tid på familien min. Da er ikke egoisme negativt.

På den andre siden mener Pettersen at dersom de rundt deg føler seg tråkket på, skyldes det ikke nødvendigvis egoisme, men at man bør justere moralkompasset.

– Ikke ha «en god dag», men lag den god

Som foredragsholder jobber Pettersen i dag med mennesker og selvutvikling. Han brenner for hvordan man blir den beste versjonen av seg selv.

– Jeg ønsker at folk tar eierskap til hvem de er, hva de står for, hvilke verdier de vil fremme, hva slags fotavtrykk de vil sette og hvor de vil komme. Jeg brenner for hverdagsgløden, som folk på gata vil gjenkjenne og anerkjenne, sier en entusiastisk Pettersen.

Selv om han har et brennende engasjement og mange tanker, mener Pettersen selv at han ikke har fasiten.

– Jeg tror alle har fasiten selv på hvordan de vil bruke sin tid, energi og ressurser.

Øystein Pettersen er opptatt av at man skal være bevisst på sin oppfatning av hvordan man vil ha det, for at dagene skal bli slik man vil at dagene skal være.

– For å komme dit du vil komme, må du bryte det ned til konkrete handlinger, så må du gjøre de tiltakene.

Videre forteller han at alle har gode intensjoner når de sier «god jul», «god helg» og «ha en god dag», men at både julen, helgen og dagen blir akkurat slik vi selv vil at den skal være:

– Det er mindre lagt opp til tilfeldighetene om man sier «lag deg en god uke». Bryt opp og finn ut hva som skal til for å lage den uka god, oppmuntrer han.

Foredragsholderen oppfordrer alle til å tro at du er god nok, og ta eierskap til hva som skal til for å flytte seg fra ett sted til ett annet.

– Jeg kommer til å dø av det

Til tross for et hektisk jobbår, har Pettersen måttet ta forholdsregler, da han er i risikogruppen til korona.

– Jeg har astma, og ved en forkjølelse blir påkjenningen på lungene for stor. Jeg er overbevist om at jeg kommer til å dø av det.

I fjor ble Pettersen så syk av forkjølelse, at de ville legge han inn på sykehus.

– I dag er jeg ganske frisk, men når jeg blir eldre kan det hende en sånn runde er det som skal til for at jeg blir lagt under noen fot med jord.

Pettersen har ikke vært redd for å bli smittet av korona, men oppfordrer alle til å følge restriksjonene til myndighetene.

– Koronareglene er jo en toppidrettsutøvers hverdag til vanlig, så jeg er vant til å være forsiktig. Jeg har aldri forstått folk på Gardermoen som sjekker inn bagasjen, deretter spiser pølse uten å vaske seg på henda. Det gjør du bare ikke - det er sunn fornuft!