Tre av ti melder ikke fra: – Jeg er redd for represalier

En ny undersøkelse viser at sykepleiere er redde for å melde fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Saken oppdateres forløpende.

Sykepleien har gjennomført en omfattende spørreundersøkelse om ytringsfrihet blant sykepleiere i Norge.

Der kommer det blant annet frem at tre av ti sykepleiere har unnlatt å uttale seg offentlig om kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass av frykt for negative reaksjoner fra arbeidsgiver.

«Jeg er redd for represalier både fra kolleger og ledelse dersom jeg er for kritisk», har en ansatt i helsesektoren svart, ifølge Sykepleien.



Vel to av ti sier de har opplevd at deres rett til å ytre seg offentlig er blitt forsøkt begrenset av deres nåværende arbeidsgiver. Én av syv har opplevd dette flere ganger, viser undersøkelsen.

Bare én av ti oppgir at de kjenner seg fri til å besvare spørsmål og henvendelser fra pressen om forhold på arbeidsplassen.

1156 svarte på undersøkelsen, ifølge Sykepleien.

En helsearbeider som får kjennskap til et mulig kritikkverdig forhold på sin arbeidsplass, plikter å varsle offentlige myndigheter. Likevel er det er det mange i helsesektoren kvier seg for å si ifra.

– De frykter og erfarer represalier. Det kan være motstand fra arbeidsgiver, at man ikke får lønnsløft eller får dra på kurs. De er redde for å miste goder og frykter for karrieremuligheter. De kan også oppleve at kolleger og ledere er uenige, og det er vanskelig å komme i konflikt på arbeidsplassen, sa Lill Sverresdatter Larsen, som er leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til TV 2 i november.