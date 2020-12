Kevins drøm er mitt verste mareritt

Søndag fikk 200 nordmenn melding om at koronatesten de tok for noen dager siden var positiv.

Nå er det kun ti dager igjen til julaften, og en positiv test i løpet av denne perioden vil bety være eller ikke være for julen 2020. For det betyr at julaften blir i full isolasjon. Og for oss som bor helt alene er dette brutalt.

Leiligheten min er liten. Det er kort vei fra senga til sofaen og kjøkkenet. Jeg har prøvd så godt jeg kan og pynte med et plastikkjuletre fra Clas Ohlson, og julepynt sendt fra mamma hjemme i Trondheim. Julekalender har jeg også fått. Men det blir ikke det samme.

Jula skal jo tilbringes med familien. Jeg må pynte juletreet sammen med pappa, se Hjemme Alene for 19. gang, spise julegrøt og krangle med brødrene mine når jeg ikke får mandelen i grøten. Jeg må ha mammas hjemmelagde medisterkaker og pappas sprø svor.

Tanken på juletallerkenen til Fjordland alene i den lille leiligheten min er til å grøsse av.

Etter å ha blitt sendt på loftet av moren sin, var Kevin McCallister sitt største ønske at familien forsvant, og at han fikk feire jul helt alene. Da han våknet dagen etter og hadde huset for seg selv, sprang han rundt i pur lykke.

Men Kevins største drøm, er mitt verste mareritt.

FORNØYD: Kevin McCallister ble overlatt til seg selv i julen to år på rad. Men hans største drøm, er det siste jeg kunne tenke meg. Foto: Landmark Media / Alamy

NRK skriver mandag at antallet som tester seg for covid-19 går ned flere steder. Helsemyndighetene håper at det ikke er fordi folk frykter å måtte feire julaften i isolasjon.

Selv om det kan få alvorlige konsekvenser, tror jeg det er mange som sitter med denne frykten akkurat nå. For takler jeg egentlig en julaften alene, etter disse ni månedene? Jeg tror mange tenker, nei.

For dette har vært et krevende år for mange. Studentene har gått glipp av fadderuker, fester og andre sosiale sammenkomster. De har stort sett vært isolert i små hybler med undervisning over Zoom og hjemmeeksamen.

Julen har for mange vært det sårt trengte lyset i enden av tunnelen som man har sett frem imot. Men nå kan den potensielt ryke for mange. For det er i aldersgruppen min, mellom 20-29 år, hvor aller flest blir smittet.

Bare i Oslo utgjør denne aldersgruppen 285 av 1367 nye smittetilfeller de siste to ukene.

Om alt går etter planen skal jeg reise hjem til familien min i Trondheim når denne uka er over. Jeg har ikke sett foreldrene mine på over to måneder, og har bare vært hjemme tre ganger dette året.

KLART TIL JUL: Den lille leiligheten min er pyntet til jul, men det er ikke her jeg vil være.

Men de siste dagene før avreise blir nervepirrende. Hvis jeg har følt meg dårlig tidligere i høst, har jeg kjent på angsten for at det kan være korona. Hadde jeg blitt smittet da, var det ikke mye som hadde stått på spill. Nå føles avreisen til Trondheim ut som en OL-finale, som verdens viktigste begivenhet og noe jeg absolutt ikke kan risikere å gå glipp av.

For det er så alt for mye vi har gått glipp av dette året. Bryllup, konfirmasjoner, festivaler og bursdager har blitt avlyst på løpende bånd. Jula har alltid betydd mye, men den betyr ekstra mye i år.

Derfor er tanken på å feire jul alene i den lille leiligheten jeg har tilbragt alt for mye tid i de siste månedene, nesten umulig å tenke på.

Men jeg reiser hjem med en liten klump i magen. Oslo har vært hardt rammet av pandemien i mange måneder nå. Trondheim har klart seg overraskende bra, og har holdt smittetallene lave stort sett gjennom hele pandemien.

Vil de egentlig ha meg hjem?

Men det må jo bare gå bra. For etter en tøff høst preget av lange ettermiddager og til tider ensomme kvelder, så trenger både jeg og så utrolig mange andre akkurat denne jula.