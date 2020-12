Slik spilles alle Europaligaens 16-delsfinaler

Mandag var det trekning i Europaligaen, der flere storklubber var i bollen.

Molde trakk den tyske Bundesliga-klubben Hoffenheim, og det ble også tøff motstand for flere av gigantene i turneringen.

Arsenal møter Benfica, mens Manchester United skal opp mot La Liga-topplaget Real Sociedad.

– Det er omtrent det verste Manchester United kunne få, sa Simen Stamsø-Møller da Ole Gunnar Solskjærs lag ble parret mot David Silva og co.

Premier League-leder Tottenham var også i potten, og nordlondonerne fikk en betydelig enklere trekning da østerrikske Wolfsberg ble deres motstander.

– En drømmetrekning for José Mourinho, sa trekningsprogramleder Marius Skjelbæk da oppgjøret - det første som kom opp av potten - var klart.

Her er oppgjørene som skal spilles:

Wolfsberg- Tottenham

Dynamo Kiev - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica - Arsenal

Crvena Zvezda- AC Milan

Royal Antwerp - Rangers

Slavia Praha - Leicester

Red Bull Salzburg - Villarreal

Braga - Roma

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde - Hoffenheim

Granada - Napoli

Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax

Olympiakos - PSV Eindhoven

Tøff kamp for Hauge og Milan

Et våkent øye vil også observere at det for AC Milan blir en reprise av den høydramatiske åttedelsfinalen i den gjeveste europacupen i 1988/89-sesongen. Deres episke møte med Crvena Zvezda i Beograd er blant turneringens mest sagnomsuste noensinne, og endte til slutt med seier etter straffesparkkonkurranse for italienerne.

– Det er et 90-tallsoppgjør med to gamle giganter, men AC Milan har våknet nå, sa TV 2-ekspert Stamsø-Møller da det ble kjent at Jens Petter Hauge og co. skal opp mot klubben som i Norge er best kjent som Røde Stjerne.

Samtlige av kampene sendes på TV 2s kanaler i februar.

Slik var seedingen:

Seedede lag (de tolv gruppevinnerne + de fire best rangerte 3'erne fra Champions League:

AC Milan (Italia), Ajax (Nederland), Arsenal (England), Bayer Leverkusen (Tyskland), Club Brugge (Belgia), Dinamo Zagreb (Kroatia), Hoffenheim (Tyskland), Leicester (England), Manchester United (England), Napoli (Italia), PSV Eindhoven (Nederland), Shakhtar Donetsk (Ukraina), Rangers (Skottland), Roma (Italia), Tottenham (England), Villarreal (Spania)

Useedede lag (de tolv gruppevinnerne + de fire dårligst rangerte 3'erne fra CL:

Benfica (Portugal), Braga (Portugal), Dynamo Kiev (Ukraina), Granada (Spania), Krasnodar (Russland), Lille (Frankrike), Maccabi Tel-Aviv (Israel), Molde (Norge), Olympiakos (Hellas), Red Bull Salzburg (Østerrike), Real Sociedad (Spania), Crvena Zvezda (Serbia), Royal Antwerp (Belgia), Slavia Praha (Tsjekkia), Wolfsberg(Østerrike), Young Boys (Sveits)

I tillegg til at man ikke kan møte lag fra samme gruppe (derfor Molde ikke kunne møte Arsenal igjen), kan man heller ikke møte lag fra samme nasjon allerede i 16-delsfinalen. Det lå også en politisk faktor i at russiske og ukrainske lag ikke kunne møtes.

De seedede lagene får hjemmekamp sist.

De første kampene går 18. februar, med returoppgjør 25. februar.

Alle kampene sendes på TV 2s plattformer.

NB! TV 2 Sporten hadde først skrevet Wolfsberger, og ikke Wolfsberg, om Tottenhams motstander. Dette er genitivsformen, omtrent som å skrive Aalesunds, så det er derfor endret til det som for nordmenn blir det mer riktige Wolfsberg.