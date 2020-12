Nakstad med karantene-støtte til Bent Høie

Opposisjonen på Stortinget har varslet at de vil ha regjeringens karantene-unntak opp til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Spørsmålet er om helseminister Bent Høie overkjørte advarsler fra sin fremste fagekspertise – Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet – om at unntak kunne medføre stor risiko for en andre bølge av korona.

Ifølge Aftenposten lettet regjeringen på karantenereglene 22. juni etter sterkt påtrykk fra industrien, som hadde behov for å ta inn arbeidskraft.

Nakstad forsvarer nå ordningen med testing og fritidskarantene for gjestearbeidere i stedet for full karantene, som regjeringen innførte i sommer.

– Fungerte godt

Han sier ordningen fungerte i starten, men at man etter hvert så at reglene ikke ble godt nok fulgt opp.

– Det var en ordning som fungerte godt i sommer, og litt utover høsten, men etterlevelsen var antagelig ikke god nok, og vi så at det kom mye smitte inn med de som hadde vært i utlandet, ikke minst etter høstferien, sier Nakstad.

«Importsmitte er en av de største risikofaktorene som har potensial til å skape en ny bølge i Norge», advarte FHI-sjef Camilla Stoltenberg 15. juni.

Nakstad understreker at helsemyndighetene har vært bekymret for smitte fra utlandet under hele pandemien.

– Det har vært strenge smitteregimer rundt dette hele tiden, men etterlevelsen har ikke vært god nok, og derfor ble dette strammet inn i høst da vi så at det var mye smitte som kom over grensen, særlig i september og oktober, sier Nakstad til TV 2.

Høyt tempo

Norsk Industri og NHO laget i sommer sin egen veileder med fritak fra karantene for utenlandske arbeidere.

Ifølge SMS-meldinger Aftenposten har gjengitt skal veilederen ha blitt til i samarbeid mellom Norsk Industri og Helsedepartementet.

Da den kom på bordet til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 15. juni, advarte de om at et unntak ville medføre stor risiko.

Norsk Industri lanserte veilederen likevel, og Helsedirektoratet svarte 19. juni at den var i strid med Covid-19-forskriftene.

Etter rasende tekstmeldinger fra Knut E. Sunde i Norsk Industri, ba Helsedepartementet FHI og Helsedirektoratet om å lage et opplegg for at gjestearbeidere kunne gå rett på jobb i Norge uten karantene.

– Ble du overasket da dette unntaket kom så raskt og på tvers av det dere anbefalte?

– Tempoet har vært høyt i hele denne pandemien, på alt det arbeidet vi har gjort. Det har vært korte frister, og veldig viktig å ta beslutninger raskt når situasjonen endrer seg, så jeg har ikke vært overrasket over hvor fort ting har gått i disse prosessene, sier Nakstad.

Nyanserer bildet

Testing skulle erstatte hele eller deler av innreiseperioden på ti dager.

Oppdraget til helsemyndighetene kom 20. juni, med frist dagen etter. Allerede 22. juni ble karanteneunntaket innført, og erstattet med to tester og karantene i fritiden.

– Gikk det for fort i svingene her?

– Jeg tror alle hadde tjent på at man hadde hatt bedre tid, men når man ikke har det, fordi pandemien utvikler seg, så er det en situasjon vi må leve med i saksbehandlingen, rett og slett.

Nakstad mener inntrykket av at regjeringen lot seg overkjøre av industrien til å endre Covid-19 forskriften mot Helsedirektoratets advarsler, er unyansert.

– Jeg tror det har vært ganske stor enighet om at man må ha noen unntaksbestemmelser i denne Covid-19-forskriften for å tilpasse behovet til arbeidslivet. Det har hele tiden vært en prioritering på barn og på jobb, så dette har vært prosesser som ikke har vært så svart/hvitt som du skisserer nå.

– Men dere ga råd som ikke ble fulgt, hvilke konsekvenser fikk det?

– Det er ikke noen automatikk i at rådene skal følges, og når det gjelder det helsemessige, så har det stort sett blitt fulgt i denne pandemien.

– Vi føler at også dette med karantene og arbeidsreisende har blitt håndtert i tråd med det vi har anbefalt. sier Nakstad.

Smittepresset endrer seg

Helsedirektør Bjørn Guldvog stilte seg bak FHIs sin vurdering om at unntak fra karantene vil medføre en økt risiko for importsmitte, viser dokumenter Aftenposten fikk innsyn i.

Nakstad svarer slik på spørsmålet om smittesituasjonen i Norge ville ha vært en annen om helseministeren hadde fulgt advarslene:

– Situasjonen endrer seg hele tiden, fra høyt smittepress til lavt smittepress. Situasjonen i hvert enkelt land, som folk reiser til og fra, endrer seg også, så dette er en dynamisk utvikling. Da må man tilpasse råd og retningslinjer og oppfølgingsmekanismer til situasjonen til enhver tid.

Krever svar

Senterpartiet, Arbeiderpartiet. SV, Rødt og MDG mener Stortinget må få svar på flere spørsmål.

De vil vite hvem som tok beslutningen om å se bort fra FHIs faglige vurdering 15. juni, som advarte mot å gi unntak som åpnet for importsmitte.

Ap ønsker blant annet svar på hvilke tiltak regjeringen satte inn for å forhindre at importsmitte skulle spre seg til lokalbefolkningen.