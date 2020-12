Beyoncé og Jay Z sin datter blir en av historiens yngste Grammy-nominerte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Blue Ivy Carter (8) har blitt nominert til Grammy Awards for hennes opptreden i musikkvideoen til «Brown Skin Girl».

Blue Ivy Carter (8), datter til artistene Beyoncé Knowles-Carter og Shawn Corey Carter (Jay Z), har blitt nominert til Grammy Awards.

Dette gjør henne til en av tidenes yngste Grammy-nominerte ifølge Daily News.

«Beste musikkvideo»



8-åringen er nominert for sin opptreden i hennes mor, Beyoncé, sin musikkvideo «Black Skin Girl». Låta fremføres av Beyoncé og Blue Ivy sammen med sangerne Saint Jhn og Wizkid.

BLANT DE YNGSTE: Kjendisdatter Blue Ivy Carter er blant de yngste som noensinne er nominert til en Grammy Award. Foto: Chris Pizzello

Kategorien de er nominert til er «Beste musikkvideo» og er nominert i samme kategori som Future og Drake med «Life is Good», Anderson Paaks for «Lockdown», Harry Styles med «Adore You» og Woodkids for «Goliath».

Blue Ivy dukker opp flere steder i videoen sammen med sin mor og har en egen opptreden helt i slutten der hun synger selv.

Kjendisdatteren fyller 9 år i januar, nesten en måned før selve Grammy-utdelingen finne sted 31. januar 2021. Det er den 63. Grammy Awards som arrangeres.

Blant tidenes mest nominerte

Blue Ivy har vært i salen under Grammy Awards sammen med sine foreldre før, men dette er første gang hun er nominert selv.

FLERE NOMINASJONER: Beyoncé har blitt nominert 79 ganger og Jay-Z har 80 nominasjoner til Grammy Awards. Foto: Christopher Polk

Det er skuespiller Leah Peasall fra «The Peasall Sisters» som er historiens yngste Grammy-nominerte. Hun var bare 8 år da låta hun sang på «O Brother, Where Art Thou» vant årets album i 2001.

Foreldrene til Blue Ivy er blant de mest nominerte i Grammy Awards gjennom tidene. Jay-Z har hele 80 nominasjoner, mens Beyoncé er rett bak med 79 nominasjoner.