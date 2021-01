«Biffen» mente rusavhengige kunne skylde seg selv – så møtte han Gatelaget

For ni år siden hadde Lars Petter «Biffen» Hansen lite erfaring med rusavhengige. Nå stiller han opp for dem så å si døgnet rundt.

I 2011 var Fredrikstad FKs gatelag det eneste av sitt slag i Norge. Med støtte fra finansmannen Johan H. Andresen opprettet nemlig klubben et eget lag for rusavhengige menn og kvinner, hvor målet var å skape tilhørighet og mestring for mennesker som har havnet utenfor samfunnet.

Den gang engasjerte tidligere toppfotballspiller Lars Petter «Biffen» Hansen (46) seg frivillig som trener. Kallenavnet «Biffen» har hengt ved ham siden treneren Knut T. Eggen kalte ham det, på grunn av den kraftige kroppsbygningen.

– Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker og alltid elsket fotball, så da den kombinasjonen dukket opp, var det midt i blinken, sier Hansen til TV 2.

Et lyspunkt

Ni år senere er Hansen fortsatt en bauta for Fredrikstad-laget, og i dag er det hele 23 aktive gatelag rundt om i landet. Hansen er ikke i tvil om at ordningen er et lyspunkt i spillernes hverdag, samt at det gir positive ringvirkninger for samfunnet forøvrig.

– Vi trener mandag til fredag hele året, med unntak av noen få røde dager. Dette gir ganske mange rusfrie timer til sammen, begynner Hansen.

– For noen av dem er treningene til god hjelp på veien mot en rusfri hverdag, for andre – som ikke ønsker å bli rusfrie – er målet å møte opp til et fellesskap de alltid er velkomne til, forklarer Hansen.

Hadde fordommer

Selv om Hansen hadde jobbet tre år ved et psykiatrisk akuttmottak før han begynte å trene gatelaget, hadde han lite erfaring med rusavhengige.

– Jeg var vel en av dem som dømte dem og mente at det var deres egen feil, erkjenner Hansen.

– Men det gikk fort over. Da jeg begynte å jobbe med det, skjønte jeg at de i 95 prosent av tilfellene ikke hadde skyld i det selv. Det ligger alltid en historie bak avhengigheten, sier han.

I dag går «Biffens» engasjement for gatelag-spillerne langt utover de fastsatte treningstimene. Er det noen av dem som trenger hjelp, stiller 46-åringen opp – selv midt på svarteste natta om nødvendig.

Søndag er det premiere på den nye serien «Petter Uteligger: Idretten skaper sjanser» på TV 2. Her skal seerne få et innblikk i hverdagen til blant annet Fredrikstad FKs gatelag.

– Vi har snakket en del om det innad i laget, og vi er jo spente, men jeg tror det blir bra at flere blir kjent med menneskene og hva vi driver med, sier Hansen.

Se klipp fra serien hvor «Biffen» forbereder gatelaget på å spille fotballkamp mot Regjeringen i videovinduet øverst i saken.

En meningsfylt oppgave

Inspirert av gatelagene har tre særforbund i Norges Idrettsforbund fått lignende tilbud gjennom foreningen «Idretten skaper sjanser».

Blant dem er Norges Cykleforbund, og i serien møter vi tidligere proffsyklist Kirsti Ruud (32), som er prosjektleder og trener for sykkelgruppa i Viken-området.

PÅ SAMLING: Her er Ruud på vintersamling med sykkelgruppa. Foto: Teddy TV

Ruud tok på seg oppdraget tidlig i 2019, etter å ha vært sykemeldt i en periode som følge av farens bortgang.

– Jeg var ikke helt klar for å gå tilbake til normalen og var innstilt på å gjøre noe meningsfylt. Jeg kunne vel ikke fått noe mer meningsfylt enn dette, konstaterer Ruud.

– Ble gode venner

I serien følger vi sykkelgruppa i sine forberedelser mot målet de har satt seg, nemlig å sykle etapperittet Giro d'Italia. Ruud er imponert over innsatsen og stå-på-viljen til gruppa.

– Det var en flott gjeng jeg fikk jobbe med. De er ressurssterke, interessante og inkluderende mennesker, og vi ble veldig gode venner underveis, forteller Ruud.

Etter at sykkelgruppa i Viken-området startet trenden, har det også blitt etablert tilbud i tre nye byer: Arendal, Halden og Bergen.

Håper på nok midler

Felles for både sykkelgruppene og gatelagene er at de hvert år håper på – og er avhengige av – nok midler til å fortsette driften. Derfor er både Lars Petter Hansen og Kirsti Ruuds største ønske nå at støtten til «Idretten skaper sjanser» skal bli permanent.

– Vi har så mye ugjort ennå, og jeg kommer til å fortsette så lenge de vil ha meg med på prosjektet. Idretten har så mye å si! Det høres kanskje ut som et billig argument, men jeg vet at det stemmer. Den disiplinen og strukturen som idretten gir, hjelper rastløse sjeler, avslutter Ruud.

I tillegg til å møte sykkelgruppa i Norsk Cykleforbund og gatelaget i Fredrikstad FK får seerne også bli med til Byåsen Idrettslag og skigruppen der, samt til Tune Ridesenter i regi av Råde og Onsøy Rideklubb.

Se premieren av «Petter Uteligger: Idretten skaper sjanser» 24. januar klokken 22.15 på TV 2 og TV 2 Sumo.