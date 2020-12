– Pandemien gjorde det perfekt å få et barn til

I desember er det ni måneder siden myndighetene stengte landet og beordret oss til å være mer hjemme.

Selv om det nå har gått den tiden det tar å ruge ferdig et barn, ser det ikke ut til at mer hjemmetid har resultert i flere statsborgere.

TV 2 har vært i kontakt med nærmest alle sykehus i landet. Nesten samtlige sier at det er ingen ting som tyder på at mer hjemmetid har gitt en babyboom i landet.

Men noen kvinner som TV 2 har snakket med, sier at pandemien førte til at forholdet utviklet seg raskere med mer tid hjemme.

– Passet perfekt

GRAVID: Siok, som bor i Bærum, sier at hun ikke vil ta fødselspermisjon fra studiene fordi hun ikke vil vente enda flere år på å starte i arbeidslivet. Foto: Privat

En av dem, Siok Ong, sier at digital undervisning gjorde valget om å utvide familien lettere.

– Jeg er student og tenkte at pandemien passet perfekt med planen om å få et barn til, sier 31-åringen til TV 2.

I april kommer hennes andre barn til verden, og mannen, Vegard Holstad, sitt fjerde.

Årsaken til at hun tenkte at det passet bra med et barn til nå, var på grunn av at hun slipper å ta permisjon fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo.

– Neste semester foregår digitalt, dermed kan jeg ta eksamen hjemmefra med en liten baby, sier hun.

Forventede fødsler ved norske sykehus TV 2 har spurt norske sykehus om hvor mange fødsler de forventer i desember, januar, februar og/eller mars 2021 sammenlignet med forrige år. Disse har svart: Østlandet: Oslo universitetssykehus: Liten økning i desember og januar, men det varierer. Totalt nedgang de siste årene.

Venstre Viken HF: På samme nivå som tidligere år

Sykehuset Vestfold: Samme nivå som før

Sykehuset Innlandet: Stabile ventede fødselstall Vestlandet: Stavanger universitetssjukehus: Samme nivå som tidligere

Helse Førde: Liten økning

Helse Bergen: Liten økning

Helse Fonna: Som vanlig



Trøndelag og Møre og Romsdal:

Trøndelag og Møre og Romsdal: St. Olavs HF: Som vanlig

Møre og Romsdal HF: Samme som før

Nord-Trøndelag HF: Stabile ventede fødsler Nordland, Troms og Finnmark: Universitetssykehuset i Nord-Norge: Liten økning

Nordlandssykehuset: Stabilt Samtlige sykehus som forventer en liten økning, sier at det er altfor tidlig å si om det er en trend. De sier at tallene varierer fra måned til måned.

Siok er fra Singapore og flyttet til Norge i 2016. Hun må ta utdanningen sin på nytt siden den ikke er godkjent i Norge. Målet hennes er å bli ferdig med utdanningen slik at hun kan begynne å jobbe, derfor ønsker hun ikke å utsette studiene for å ta fødselspermisjon.

– Jo lenger jeg utsetter studiene, jo lenger tid tar det å starte å jobbe, sier hun.

Mindre stress

Heller ikke sist, da hun fikk sønnen Olav (2), tok hun permisjon fra studiene.

MER DIGITALT: Det at studiene har foregått mer på digitalt, har vært en fordel, sier Siok. Her med sønnen Olav på to år. Foto: Privat

– Det var krevende fordi det var mye oppmøte. Men nå ser jeg for meg at det blir lettere, sier Siok, som er på sitt tredje år i studiene.

Hun håper at også studiene neste høst foregår mer digitalt, slik at hun kan ta seg av sin nyfødte før han kan starte i barnehage i 2022.

– Jeg antar kanskje at livet har vært mindre stressende på grunn av pandemien, og at vi har glemt hvordan livet er med så mange barn, sier Siok.

Tror på boom

Noen som trodde at mer hjemmetid ville ført til flere babyer, var Norsk kvinnes sanitetsforening. I mars oppfordret de sine medlemmer strikke sokker til nye verdensborgere fordi de trodde det kom en babyboom.

«La oss forberede oss til «gledesvinteren» som følge av koronasituasjonen våren 2020», skriver de.

Også myndighetene i Indonesia anslår en babyboom i starten av 2021, ifølge New York Times. I kombinasjon med rådet om å holde seg hjemme og mangel på prevensjon, anslår de 370 000 til 500 000 flere fødsler i starten av neste år enn det som er normalt.

... men ikke i Norge

I motsetning til i Indonesia, ser det ikke ut til at mer tid hjemme vil føre til flere barn i Norge. I ti år har fruktbarhetstallene gått ned.



Professor Trude Lappegård ved Universitetet i Oslo tror pandemien vil føre til at tallene går ytterligere ned.

Fruktbarhetstallet i Norge var i 2019 på 1,53.

– Vi vet ikke om vi har nådd bunnen i fruktbarhetstallene, men jeg tror at pandemien kan gi en kortsiktig negativ effekt på tallene, sier Lappegård.

FORSKER: Professor Trude Lappegård forsker på fruktbarhet i Norge. Hun tror den nå vil gå ytterligere ned. Foto: Silje Pileberg / UiO

Historisk sett har fruktbarhetstallene gått ned etter kriser i verden, som blant annet finanskrisen i 2008.

I koronapandemien er det enkelte bransjer som har vært hardt rammet. Det kommer trolig til å slå ut på fruktbarhetstallene, tror Lappegård.

For tidlig

Hva som så skjer med de langsiktige tallene, om de flater ut, går opp eller ned, er for tidlig å si. Lappegård sier at det kommer an på hvor lenge pandemien varer og hvor hardt den rammer.

I bunn og grunn er det økonomisk trygghet unge mennesker vil ha før de velger å få barn, forklarer Lappegård.

Når man da mister jobben, eller man er i en uforutsigbar situasjon, kan det føre til at man velger å droppe eller utsetter å få barn.

Lappegård skal nå snart i gang med å forske på fruktbarhetstallene i forbindelse med pandemien.

Hun sier at det er for tidlig å si om nedstengningen i mars har hatt konsekvenser, selv om det nå er gått ni måneder.

– Det vil vi trolig få vite etter våren 2021, sier hun.

Også norske sykehus, som TV 2 spurte om forventede fødselstall, understreker at det er for tidlig å konkludere, selv om flere ser en liten økning. De understreker også at trenden er at fruktbarheten går ned.

– Hva det skyldes (økning i antallet forventede fødsler red.anm.) blir spekulasjoner, men det er helt vanlig at fødselstallet varierer fra måned til måned, sier klinikkdirektør på Kvinneklinikken, Susanne Albrechtsen, i Helse Bergen i en epost til TV 2.