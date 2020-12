Gigantutbrudd på svensk koronaklinikk - 70 prosent av de ansatte smittet

Sykehussenger står nå tomme fordi sykehuset mangler personale, avslører svenske Dagens Nyheter.

– Det viser hvor lumsk dette viruset er, og hvor vanskelig det er å beskytte seg, sier infeksjonsoverlege Johan Tham til avisen.

Ifølge avisen har 38 sykepleiere og hjelpepleiere, i tillegg til elleve leger, ved infeksjonsklinikken ved Skånes universitetssykehus i Malmö nylig testet positivt.

Det voldsomme smitteutbruddet innebærer at pasienter må flyttes til andre avdelinger. De ansatte som fremdeles er friske er nødt til å jobbe hardere, og flere har måttet jobbe doble vakter flere dager på rad.

– Det er et utrolig hardt angrep

Avdelingen får ikke hjelp fra andre avdelinger på sykehuset, ifølge Dagens Nyheter.

– Dette er en intensivbehandlingsenhet og det er mangel på den kompetanse vi trenger akkurat nå. Det gjør meg faktisk frustrert og litt bitter, sier Tham.

– Det er et utrolig hardt covid-angrep mot en sentral funksjon på sykehuset. Og at vi i den situasjonen ikke får noen hjelp fra andre klinikker med personale som har kompetanse, er mitt livs største yrkesmessige nederlag, fortsetter han.

Fra 19 til tolv plasser

At så mange ansatte kunne bli smittet, til tross for at de jobber på en klinikk som har sykehusets strengeste hygienerutiner, forklares delvis med at noen var smittet uten å ha symptomer.

Antallet på sykehussenger på infeksjonsklinikken har som følge av utbruddet blitt redusert fra 19 til tolv. En del av de pasientene som dermed har hatt behov for å flyttes har vært alvorlig syke.

– Jeg skulle ønske vi kunne fortsatt å utføre omsorgen slik vi gjør her, fordi vi ser hvor stor forskjell det gjør. Pasienter som vi nå har måttet flytte, kunne ha havnet i respirator, men vi har jobbet utrolig hardt med dem for å unngå det. Nå vet jeg ikke hvordan det går, sier Tham.

Totalt har over 320.000 svensker testet positivt for koronaviruset, mens 7.514 koronasyke har mistet livet.