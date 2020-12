Marita (31) falt på elsparkesykkel: – Legen sa hun burde vært død

Et fall på elsparkesykkel kunne kostet Marita livet. Nå konkluderer en ny undersøkelse med at risikoen for å skade seg på elsparkesykkel er mye større enn på en vanlig sykkel.

Den 13. november var Marita (31) på vei hjem fra en venn.

Hun befant seg på Grünerløkka i Oslo, og skulle til leiligheten sin, som ligger på St. Hanshaugen, et par kilometer unna. For å komme raskt og enkelt hjem, leide hun en elsparkesykkel.

På vei hjem kjørte hun ned en bratt bakke. I bunnen av bakken er det en fartsdump. Nøyaktig hva som skjedde er uklart, men Marita falt og slo hodet kraftig i bakken.

Flere ble vitne til det som skjedde, og kom raskt til for å hjelpe 31-åringen. Hun klarte å reise seg, og følte seg grei. Likevel ble hun overtalt til å oppsøke legevakten.

– Det reddet livet hennes, forteller pappa Kai Engebretsen til TV 2.

Datteren hans er en av flere nordmenn som har skadet seg kraftig den siste tiden på elsparkesykler. Nå håper flere at lovverket endres.

ULYKKESSTED: Marita falt i denne bakken på Grünerløkka. De som ble vitner til hendelsen, overtalte henne til å gå rett til legevakten. Foto: Mathias Ogre

– Burde ha dødd

Skadelegevakten i Oslo sentrum ligger rundt 500 meter fra der Marita falt.

Da hun gikk mot legevakten ringte hun en venn. Hun fortalte at hun fikk mer og mer vondt i hodet, men at hun klarte seg. På dette tidspunktet visste hun ikke hvor hardt hun hadde slått seg.

Da hun ankom legevakten ble hun tatt med inn på et rom for å bli undersøkt. Da ble hun søvnig, og fikk problemer med å holde seg våken.

Dette utløste full alarm hos legene. De skjønte at noe er galt, og sendte henne i en ambulanse til Ullevål sykehus.

Da hun ankom sykehuset, mistet hun bevisstheten og ble lagt på operasjonsbordet. Det skulle gå to uker før hun kom til bevissthet igjen.

Slaget mot hodet var så kraftig at hun hadde fått hjerneblødning, og trykket i hodet steg.

Hun hadde ingen åpne sår etter fallet, men på innsiden blødde det kraftig. Dette førte til at hun fikk trykk på lillehjernen. Det er den delen av hjernen som styrer bevegelser, koordinasjon og balanse.

Sykehuset kontaktet pappa Kai Engebretsen, som bor i Elverum. Han reiser rett til Oslo, der han treffer legene som har operert Marita.

PAPPA: Kai Engebretsen klarte nesten ikke sove de første ukene etter at datteren ble lagt inn på sykehus. Foto: Mathias Ogre

Kai er ambulansesjåfør i Innlandet, og har lang erfaring med å være først på stedet etter alvorlige personskader. Legen legger ingenting imellom når de snakker sammen.

– Hun sa det som det var: Med de skadene burde hun ha dødd. Hadde hun kommet en time senere så hadde ikke dette gått bra. Da hadde det sprukket. Trykket på lillehjernen hadde blitt for stort, sier han.

Over 1000 skadde i Oslo

Marita er ikke alene om å ha falt og slått seg kraftig på en elsparkesykkel den siste tiden.

De siste to årene har elsparkesyklene blitt stadig mer synlige i flere av Norges største byer. Syklene er lett tilgjengelige, enkle å bruke, og svært populære.

I tillegg selges det stadig flere elsparkesykler til privat bruk. Hovedforskjellen mellom de kommersielle og de private er at de kommersielle aldri går fortere enn 20 kilometer i timen, mens det går an å få kjøpt private som går raskere enn dette, selv om det er ulovlig å kjøre så fort.

I Oslo er det nå seks selskaper som leier ut elsparkesykler. Man kan finne utleiesyklene stort sett hvor som helst, og det er i all hovedsak utleieselskapene selv som bestemmer hvor de kan parkeres, når på døgnet de kan brukes, og hvilke regler som gjelder for brukeren.

TILJGENGELIG: Elsparkesyklene har blitt svært populære. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Se kommentarer fra de kommersielle elsparkesykkel-aktørene nederst i saken.

Og samtidig som antallet elsparkesykler har økt, har legevakten fått hendene fulle med skadde elspark-syklister.

Pågangen var så stor at Statens Vegvesen tidligere i år fikk i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede hva som kan gjøres for å begrense antall skadde på elsparkesykler.

I utredningen registrerte legevakten antall skader. Totalt har 1223 personer registrert skader hos legevakten. Blant dem er 110 registrert som alvorlige.

For å ha et sammenligningsgrunnlag, har vegvesenet registrert skader som folk har fått på vanlig sykkel.

Ifølge deres beregninger er det ikke bare større sjanse for å slå seg om man kjører elsparkesykkel, men når man først slår seg er det også mye større risiko for at skaden er alvorlig.

Den endelige rapporten vil være klar på nyåret, men vegvesenet opplyser til TV 2 at tallene viser at det er så mye som ti ganger så høy risiko for å skade seg per million personkilometer sammenlignet med å sykle. Tilsvarende viser tallene at risikoen for å bli hardt skadd i en ulykke med elsparkesykkel er om lag 10 ganger høyere sammenlignet med risikoen for å bli hardt skadd i en sykkelulykke.

Rapporten bygger på registreringer gjort ved legevakten i perioden mars 2019 til og med august 2020. Tallene som brukes for å sammenligne med sykkelskader er basert på registreringen som ble gjennomført på legevakten i 2019.

– Bør beskytte folk mot seg selv

Legevakten i Oslo handlet raskt da Marita viste tegn til alvorlige hodeskader. Hadde det gått så lite som en halvtime eller en time lenger, kunne det allerede ha vært for sent.

Samtidig forteller de at det stadig oftere kommer alvorlig skadde mennesker som har hatt en ulykke på en elsparkesykkel.

– Det blir ikke mindre, det blir bare mer, sier overlege på skadelegevakta ved Oslo universitetssykehus, Henrik Siverts.

I august i år var situasjonen på sitt verste for legevakten, da fikk de inn åtte personer med skader etter elsparkesykkeulykker om dagen.

Siverts forteller at de registrerer flere hodeskader og bruddskader, og at hendelsesforløpet ofte dreier seg om at den skadde har kjørt på en fortauskant eller en trikkeskinne.

Om lag halvparten av ulykkene skjer på natten. Derfor mener legevakten det viktigste man kan gjøre for å begrense omfanget av skader er å fjerne elsparkesyklene på kvelden.

– Vi synes det er meningsløst at det kjøres på natten. Da er man ofte påvirket av rus, og da må det gå galt. Spesielt i helgene er det en dårlig idé. Her synes vi man må beskytte folk mot seg selv, sier Siverts.

LEGEVAKTEN: Overlege ved legevakten sier han ikke skjønner hvorfor elsparkesyklene trenger å stå ute om natten. Foto: Mathias Ogre

– Folk føler seg utrygge

De mange ulykkene har ført til at samferdselsdepartementet mener at noe må gjøre med elsparkesyklene. I desember sendte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), i samråd med Statens Vegvesen, ut en rekke forslag til regulering på høring.

Dette foreslår Samferdselsdepartementet Mulighet til å ilegge parkeringsgebyr for overtredelser av parkeringsreglene for politiet og kommuner med parkeringshåndheving.

Aktuelt å forby små elektriske kjøretøy å parkere på fortau.

Promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy.

Mulig krav til «gangfart» ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt presiseres til 6 km/t.

12-års aldersgrense for å kjøre små elektriske kjøretøy, og krav til legitimasjon.

Krav om hjelm for bruk av små elektriske kjøretøy generelt, eventuelt begrenset til barn under 15 år.

Nye skilt som gir mulighet for lokale myndigheter til etablere skiltede soner for små elektriske kjøretøy med parkeringsforbud, særskilt fartsgrense eller generelt bruksforbud.

Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr ved flere enn en person på små elektriske kjøretøy. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.

Klargjøring av at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten

Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr for bruk av kjøretøy med toppfart eller effekt utover det som er tillatt for små elektriske kjøretøy og elsykkel. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.

Det er aktuelt å endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny klasse motorvogn. Ved klassifisering som motorvogn er det aktuelt å innføre forsikringsplikt.

Pappa Kai Engebretsen mener regelverket åpenbart må strammes inn, og kan ikke se at elsparkesyklene er trygge.

– Når man ser at det er så mange ulykker, så må man kunne spørre om dette er okay. Hvor mye skal man ofre?, spør han

SKEPTISK: Maritas far er skeptisk til elsparkesyklene, og kan ikke skjønne at de ivaretar sikkerheten til brukeren. Foto: Mathias Ogre

Han får støtte av politiet i Oslo, som også mener at man må stramme tøylene rundt elsparkesyklene.

– Vi var tidlig kritiske til dette, og nå mener vi det utfordrer begrepet trafikksikkerhet, sier Finn Erik Grønli, leder i trafikkorpset til Oslo politidistrikt.

Allerede da samferdselsdepartementet likestilte små elektriske kjøretøy med sykler i 2018, slik at det ble fritt frem for elsparkesyklene, var han bekymret for hva det kunne lede til. Man så ikke konsekvensene med en gang, men i 2020 mener han man kan se at elsparkesyklene skaper utrygghet.

UTRYGGHET: Finn Erik Grønli leder trafikkorpset i Oslo politidistrikt. Han sier de får tilbakemeldinger fra fotgjengere som synes det er ubehagelig etter at de elsparkesykler ble vanlig i bybildet. Foto: Mathias Ogre

– De fører til at folk føler seg utrygge. Når noen kommer bakfra og sneier deg med få millimeters avstand, så er ikke det en god følelse. Alle har krav på å føle seg trygg når man ferdes i Oslo sentrum. Sånn er det ikke nå, sier han.

Han understreker at det ikke alltid er selve sykkelen som er problemet, men brukeren, og at markedet derfor bør reguleres.

– Glade for at vi fortsatt har henne

I to uker lå Marita koblet til en respirator på Ullevål. Underveis var det vanskelig å slå fast omfanget av skadene.

Hodeskader kan være svært uforutsigbare. Før Marita våknet visste man ikke om hun vil bli helt bra igjen, eller om hun hadde mistet motorikk eller språk.

Hjemme i Elverum hadde Kai problemer med å sove om nettene.

– Jeg var helt sikker på at det kom til å gå galt. Jeg lå våken om natten og så på telefonen, i tilfelle sykehuset skulle ringe. Jeg var helt ute og kjøre, sier han.

Den 29. november – 14 dager etter uhellet – våknet hun. Allerede etter kort tid så man at det ikke har gått så ille som man kunne fryktet.

Legene forteller Kai at hun har kommet seg overraskende godt. Nå har Marita fått tilbake språket. Hun husker det meste, og hun har begynt å gå i trapper. Likevel blir hun fremdeles fort sliten, og har noe begrenset funksjon i høyrearmen.

I midten av desember ble hun overført til Sunnaas sykehus for å drive rehabiliterende trening. Familien kan også glede seg over en ekstra julegave.

Lenge så det nemlig ut som familien måtte feire jul uten Marita. Nå får hun likevel reise hjem i noen dager for å være sammen med sine nærmeste på julaften.

Familien ønsker å takke vitnene som tvang Marita til å dra på legevakten. Uten dem, kunne historien hatt en helt annen slutt.

Pappa Kai tenker likevel fremdeles på hva som kunne skjedd om Marita ikke ble overtalt til å oppsøke legevakten.

– Hun følte seg jo trøtt etter slaget i hodet. Hadde hun gått hjem og lagt seg hadde dette gått galt. Da hadde hun sovnet, og så hadde det vært slutt, sier han.

– Nå er vi bare glade for at det har gått bra, og at vi fortsatt har Marita.

På grunn av skaden Marita fikk, og Covid-19-restriksjonene på sykehuset, har ikke TV 2 vært i direkte kontakt med henne, men hun har samtykket til bruk av bilde og navn.

Elspark-selskapene støtter regulering

TV 2 har i forbindelse med denne saken kontaktet samtlige kommersielle aktører som har leier ut elsparkesykler i Norge. De aktuelle selskapene er Bird, Zvipp, Ryde, Voi, Bolt, Tier, Wind og Lime.

De har alle uttrykt sympati med Marita, og sier at de tar denne typen ulykker på alvor.

På spørsmål om funnene i Statens Vegvesens rapport om risiko for skader på elsparkesykkel, viser selskapene Bird, Wind og Voi til en OECD-rapport fra februar , utviklet av International Transport Forum. Den kom frem til at det var svært liten forskjell på risikoen når man sykler sammenlignet med når man bruker elsparkesykkel.

Voi viser også til en rapport fra Transportstyrelsen i Sverige, som konkluderer ulykkesriskoen er nokså lik på sykler og elsparkesykler.

Samtlige selskaper er i all hovedsak positive til reguleringen som nå er foreslått av Samferdselsdepartementet, men Tier etterlyser tydeligere kvalitetskrav til elsparkesyklene.

– Per i dag er det for eksempel ikke et krav at elsparkesyklene har to håndbremser. Det mener vi at det bør være. Målet med kvalitetskravene er å forebygge ulykker og gjøre det tryggere for brukerne å ferdes på elsparkesyklene, sier Lars Christian Grødem-Olsen, Norgessjef i Tier Mobility.

Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde sier derimot at hun er uenig med politiet i at nattestenging er nødvendig, fordi det vil være feil å straffe ansvarlige brukere som har behov for elsparkesykkel om natten.

Hun får støtte fra Wind, som sier de ønsker å også være et tilbud for de som jobber netter og trenger transport når det går lite kollektivtrafikk.

– Vi har nulltoleranse på ruskjøring, og varsler lokalt politi om det oppdages på våre sykler. Brukeren vil også utestenges fra vår app, sier Oslo-ansvarlig for Wind, Arna Aegisdottir.

De ulike selskapene jobber også med ulike former for sikkerhetstiltak, som fartsbegrensninger for nybegynnere, rabatt om man bruker hjelm, strategisk utplassering av elsparkesyklene, og saktesoner der elsparkesykkelen ikke kjører raskere enn fem kilometer i timen.

Tier opplyser at de også vil rulle ut en ny type sparkesykkel som vil ha blinklys og integrert hjelmløsning i 2021.