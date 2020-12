Frykter julesmitte: – Et større utbrudd kan ramme oss hardt

Kun tre av kommunene som har besvart TV 2s juleundersøkelse, sier de føler seg dårlig koronarustet før julestria. En av dem erkjenner at konsekvensene av et utbrudd kan bli dramatiske.

Et overveldende flertall av kommunene som har besvart TV 2s juleundersøkelse sier at de føler seg vel rustet om det kommer et koronautbrudd fremover.

Faktisk har kun tre av de 223 som har svart oppgitt at de er «dårlig» rustet for et eventuelt smitteutbrudd i jula: Bindal kommune i Nordland, Suldal kommune i Rogaland og Nore og Uvdal kommune i Viken fylke.

Sjekk hvorvidt din kommune har svart, og hva de eventuelt tenker om den kommende julefeiringen nederst i denne saken.

Av de 223 kommunene som har svart oppgir:

50 at de er «svært godt» rustet.

145 at de er «godt» rustet.

24 at de er «middels» rustet.

3 at de er «dårlig» rustet.

Én kommune, Hamarøy i Nordland, oppgir at de «ikke vet» hvor godt rustet de er.

– Klart vi er sårbare

Nordlands-kommunen Bindal ønsker at alle tilreisende tester seg før de ankommer kommunen i julen.

– Vi er en liten kommune, og det er klart at vi og helsevesenet vårt er sårbare om det kommer et større koronavirusutbrudd, sier ordfører Britt Helstad (Ap) til TV 2.

– 223 kommuner har svart TV 2, kun tre sier de er dårlig rustet. Er det fordi dere er dårligere skodd for et utbrudd enn andre, eller er dere ærligere?

– Jeg tror ikke vi er dårligere skodd enn mange andre kommuner på vår størrelse, men vi er ærlige på at vi kan få store utfordringer med helsepersonell ved et større utbrudd, sier hun.

Ordføreren peker på at kommunen har en stor andel eldre.

– Et større utbrudd kan ramme oss hardt, fortsetter hun.

Hittil har kommunen ikke registrert et eneste koronatilfelle. Den trenden håper ordføreren fortsetter, selv den kommende perioden vil bli utfordrende.

– Det er veldig mange ungdommer som enten går på videregående skoler eller er studenter som kommer hjem for å besøke sine kjære i julen. Vi er spente på hva som vil skje, sier ordføreren.

Bindal kommune ønsker også at alle som skal reise til dem for å feire jul har minst mulig kontakt med andre i ti dager før avreise.

Alle de tre kommunene som oppgir at de er dårlig rustet for et eventuelt koronautbrudd oppgir bemanning i den kommunale helsetjenesten som den største utfordringen i anledning et smitteutbrudd for dem.

Kun én på vakt

Rogalandskommunen Suldal har hittil kun registrert fire koronatilfeller. I tillegg er to suldøler bosatt andre steder i landet registrert smittet, ifølge kommunens nettsider.

– At vi har såpass få tilfeller er nok litt flaks. Vi har svart at vi er «dårlig» rustet, men svaret kunne like gjerne vært noe annet. Det er vanskelig å vite hva som vil skje ved et stort utbrudd i jule og nyttårshelgen, sier Suldal-ordfører Gerd Helen Bø (Sp) til TV 2.

Under helligdagene rundt jul og nyttår består bemanninga av legevakten, pluss en med ansvar for smittesporing i bakvakt.

FRYKTER SMITTE: Suldal kommune har hittil hatt fire koronasmittede siden pandemien startet. I tillegg har to personer som er folkeregistrert der, men som ikke oppholder seg i kommunen, fått påvist smitte. Kommunen er én av tre som har oppgitt at de er dårlig rustet for et utbrudd. Foto: Vidar Ruud

– Folka våre har vært gjennom hele planen, og hva de skal gjøre. Men i jula kommer vi ikke til å ha mer folk på jobb enn hva vi vanligvis har, fortsetter hun.

Hun legger til at kommunen har stablet på beina et bedre testopplegg nå enn hva de tidligere hadde:

– Vi hadde en brakke og et telt som sto der midlertidig. Nå har vi fått satt opp en mer permanent teststasjon, sier hun.

I nabokommunen Vindafjord har situasjonen vært dramatisk annerledes: Der har totalt 114 vært registrert smittet hittil. Ti av dem ble registrert i helgen, etter at det ble gjort positive prøver hos utenlandske arbeidere ved en brakkerigg.

– Akkurat de spesifikke utenlandske arbeiderene har ikke hatt kontakt med andre, så det skal ikke påvirke oss.

I Vindafjord har det også vært en større utbrudd knyttet til et eldrehjem, der flere døde med koronasmitte.

– Da Vindafjord hadde det store utbruddet for noen uker siden fryktet vi at også vi ville se en økning. Vi følger godt med på det som skjer i nabokommunene våre, og har et godt samarbeid med dem, sier Bø.

– Sårbare

Hamarøy kommune, som oppgir at de er usikre på hvorvidt de er rustet for et utbrudd, opplyser til TV 2 at de har gjennomført flere konkrete øvelser for å være kunne håndtere smitte og påfølgende smittsporing i julen.

– Men vi er sårbare på bemanning dersom det skulle bli et større smitteutbrudd. Vi har få nøkkelpersoner og begrenset ekstra personell å sette inn, skriver kommunen i sitt svar til TV 2.

Kommunen opplyser i undersøkelsen om at de har, og vil fortsette å ha, lav terskel for å la folk teste seg.