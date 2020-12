Så sent kan du levere pakkene dine - og dette kan stoppe dem

Helt siden mars, da koronapandemien satte landet ut av spill, har Posten opplevd en enorm vekst i netthandelen, noe som igjen sørger for mye å gjøre for dem.

I ukene før Black Week leverte de rundt én million pakker i uka. Tallet er nå rundt to millioner.

– Det er helt ekstremt mye å gjøre, sier pressekontakt Kenneth Tjønndal Pettersen til TV 2.

Totalt har nettpakkeveksten vært på over 40 prosent. Pettersen forteller at de har tatt flere konkrete grep for å få bukt med den økte aktiviteten, med mål om at nordmenns julegaver kommer frem i tide:

Du har fortsatt litt tid igjen

– Vi har hentet inn 600 ekstra medarbeidere for å håndtere volumet som har vært siden Black Week, mesteparten av dem som bud. De står virkelig på nå, og budene våre har stått i dette gjennom hele pandemien, sier han til TV 2.

Han forteller at de også har utvidet med 120 flere utleveringssteder, og utvidet åpningstidene til kundesenteret og postkontorene. Post i butikk er det også blitt mer av.

– Hvor treig kan du være, og fortsatt få pakken frem til jul?

– Nå er det veldig store mengder med pakker som er på vei ut, slik at noe forsinkelse kan oppstå, men for vanlige brev og pakker vil det som hovedregel ta mellom to-tre dager.

Han har også ett spesifikt råd for å være trygg:

– For å være på den sikre siden anbefaler vi folk én uke før julaften, altså 17. desember. Om du ikke rekker det, finnes det ekspressløsninger, men det koster noe mer, sier Pettersen.

– Veldig hektisk

Også Post Nord melder om enorme arbeidsmengder. De melder om en vekst på svimlende 400 prosent, og har hentet inn 4-500 personer for å bistå med arbeidet.

– Det er veldig hektisk, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole Andreas Hagen til TV 2, og legger til at dette spesielt gjelder Østlandsområdet.

Deres garantifrist på å få leveranser hjem til jul gikk ut fredag forrige uke, men Hagen forteller at du trolig har litt tid igjen, om du enda ikke har tatt grep:

– Det er sannsynlig at pakkene kommer frem om du bestiller senest onsdag denne uken. Er du risikovillige typen, kan du bestille neste mandag, forteller Hagen.

Samtidig oppfordrer han til å fikse forsendelsen kjappest mulig.

Dette kan skape kluss

Men både Posten og Post Nord er klare på at det er visse ting som kan forpurre planene til de som er sent ute:

– Forsinkelser kan oppstå, det må folk være bevisste på, for eksempel om det plutselig blir stopp på Bergensbanen, sier Hagen i Post Nord.

Og begge aktørene frykter at én spesifikk ting skal skje den neste tiden:

– Det siste vi ønsker inn i lokalene våre nå er koronaviruset, sier Pettersen i Posten.

– I tillegg bor vi et land hvor vi har til tider tøft vær, og også det kan skape forsinkelser. Men vi har stresstestet systemene våre godt, og har vist at vi klarer å håndtere de store volumene. Våre folk har vært ute en vinternatt før, og har gode rutiner, sier han videre.