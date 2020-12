Du ser dem garantert ute i trafikken du også. Bilførerne som sitter og prater med telefonen på øret – eller som leser eller taster på mobilen, mens de egentlig skulle hatt fullt fokus på bilkjøringen.

Ofte bærer kjøringen også preg av dette. Den kan bli ujevn og vinglete – noe som igjen kan skape farlige situasjoner.

Men hvor mange er det egentlig som gjør dette? Svaret er mange. Til nå i år har Utrykningspolitiet (UP) registrert ikke mindre enn 16.990 saker med ulovlig bruk av mobilen. Og det er bare toppen av isfjellet, de langt fleste unngår nok kontroll og dermed gebyr.

– Årsak til dødsulykker

Ifølge en undersøkelse fra forsikringsselskapet If er det mange unge som fikler med mobilen mens de sitter bak rattet. Mens to av ti nordmenn oppgir at de gjør dette, er andelen i aldersgruppen 18-29 år hele 39 prosent.

Mange er vant til å sjekke smarttelefonen hele tiden. Så tar de med seg denne vanen også når de kjører bil.

– Denne typen uoppmerksomhet er årsak til dødsulykker, skriver UP på sin egen Facebook-side.

Denne måneden omkom tre i trafikken – de hadde én ting til felles

Mange er vant til å sjekke mobilen svært ofte – og tar med seg denne vanen også bak rattet.

UP har vært pådriver

Ifølge en gransking av norske dødsulykker mellom 2011 og 2015 som Transportøkonomiske Institutt (TØI) har foretatt, skyldes mellom 2 og 4 prosent av dødsulykkene uoppmerksomhet i forbindelse med bruk av mobiltelefon.

UP har også vært en pådriver for å få økt gebyrsatsen på dette området. I dag får du et gebyr på 1.700 kroner for ulovlig mobilbruk, i tillegg til to prikker.

- Vi mener at 1700 kr og to prikker ikke har hatt nok avskrekkende effekt og er positiv til at man nå velger å høyne dette til 5.000 kroner og øke antall prikker fra to til tre, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Nytt EU-krav skal avverge elbil-ulykker

Utrykningspolitiet har vært en pådriver for å øke bøtesatsen for ulovlig mobilbruk. Fra nyttår økes gebyrer fra 1.700 til 5.000 kroner - og antall prikker fra to til tre. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dobbelt antall prikker

Den nye bøtesatsen innføres fra nyttår. I tillegg til at det fra da svir langt mer økonomisk, risikerer også mange at de kan miste førerkortet på grunn av mobilbruk bak rattet.

Har man prikker fra før, kan det være fort gjort å passere grensen på åtte prikker i løpet av tre år, som betyr førerkortbeslag.

For førstegangsutstedelse av førerkort klasse B (personbil), gjelder også en prøvetid på to år. I løpet av denne prøvetiden får man dobbelt antall prikker for hver overtredelse. Dermed vil ulovlig mobilbruk for denne gruppen bety hele seks prikker.

Med oppjusteringen til tre prikker, vil mobilbruk straffes like hardt som blant annet kjøring mot rødt lys, ulovlig forbikjøring, brudd på vikeplikten, kjøring i sperreområde og det å ha for liten avstand til kjøretøyet foran.

LES MER: Med denne bilen har de klart noe ganske utrolig

Se video: Slik er det å kjøre i bakrus