«Dronninga» kan bli vår neste landslagssjef

De fleste har sikkert fått med seg at det har skjedd en endring i det norske trenerteamet.

Mia Högdahl er borte fra benken, mens Tonje Larsen har tatt over.

Högdahl talte på knappene da datteren Moa ble tatt ut i VM-troppen i fjor. Hun trivdes ikke i dobbeltrollen som mamma og trener.

I sommer gikk hun over i en annen rolle i Håndballforbundet, som ansvarlig for yngre landslag på kvinnesiden.

Inn kommer altså Tonje Larsen.

«Dronninga», som Karl-Erik Bøhn kalte henne, kommer høyt opp på listen min over tidenes beste norske spillere.

OL, VM, EM, Champions League, Cupvinnercupen, EHF-cupen. Hun har vunnet alt som spiller.

Starten på trenerkarrieren viser at hun også er i stand til å lære fra seg. Hennes første jobb som hovedtrener var for Flint Tønsberg, som hun tok opp i Rema 1000-ligaen. Samtidig som hun har hatt en heldig hånd med flere yngre landslag.

Som yngre landslagstrener har hun jobbet i team med Tertnes-trener Tore Johannessen, som er en slu taktiker, som hun sikkert har lært mye av.

Nå er hun i gang med sitt første seniormesterskap på benken. Og jeg synes jeg allerede ser tegn til at det er nye krefter og tanker i trenerteamet.

Der Thorir Hergeirsson tidligere har snakket mye om å få flest mulig i gang tidlig i mesterskapet, virker det som om fokus nå har vært på å spille varm en førsteoppstilling. Det er viktig å få flest mulig i gang, men tidligere har kanskje spilletiden blitt fordelt litt i overkant jevnt.

Dette bekreftet landslagssjefen også etter kampen mot Nederland da han sa at det var viktig å få en liten kjerne til å fungere, men samtidig få flest mulig i gang i EM.

Det kan selvsagt ha med den spesielle oppladningen til mesterskapet å gjøre, med spillere som har sittet i karantene og derfor ikke fått så mye tid sammen. Men tidligere har Hergeirsson hatt en ukuelig tro på å gi mye spilletid til hele troppen. Innledningsvis i EM var det spillere som knapt var på banen selv om Norge vant med store sifre. Dette tyder på at det er kommet litt nye tanker inn i trenerteamet.

Larsen var i sin tid en av verdens beste forsvarsspillere, og jeg mistenker at hun har fått mye ansvar for å tette hullene som har vært bakover de siste årene.

Hun har et veldig klokt håndballhode, og en ser hele tiden at hun gir tips til spillerne på benken. Og når hun har tatt ordet i timeouter, så har det kommet konstruktive og gode innspill. Jo varmere hun blir i rollen, jo mer vil hun bidra med.

45-åringen fremstår nok som rolig og seriøs, kanskje til og med som beskjeden. Men skinnet kan bedra. Det er en dame full av humor. Larsen kan være en perfekt person i støtteapparatet nå som faren for brakkesyke er stor under koronaregimet i Danmark.

Et eksempel er da Norge møtte Ungarn under VM i 2003. De norske jentene lå under 11-14 da strømmen gikk to minutter ut i andre omgang.

Tiden gikk uten at strømmen kom tilbake, og Larsen syntes etter hvert at stemningen ble litt i overkant alvorlig i den norske garderoben.

Med pannebånd og en lang og ikke altfor rytmisk kropp, satt hun i gang et aerobicshow i ren Jane Fonda-stil. Alvoret ble til jubel og latter. Mens stemningen sto i taket i den norske garderoben, så satt de ungarske spillerne på radiatorene i gangen mens de røykte og drakk Red Bull.

Etter nærmere to timers pause, kom kampen i gang igjen. Norge tok igjen Ungarns ledelse og klarte uavgjort 24-24.

Det ble ikke behov for noe «Jane Fonda-show», verken før eller under kampen mot Ungarn denne gangen. Men Larsen kan bli gull å ha på benken i årene fremover.

Hergeirsson har vært landslagssjef siden 2009, og i trenerteamet siden 2001. Når kontrakten hans går ut i 2024, så vil han være 60 år. Jeg mistenker at han da vil være veldig klar for å overlate dirigentstokken til en annen.

Jeg blir ikke overrasket dersom det blir internt opprykk når Hergeirsson trer til side. Jeg vet man i NHF drømmer om en kvinne inn i sjefsrollen igjen. Og det er neppe noen bedre kandidat enn Larsen. Nå har hun fire år som «medtrener», som Hergeirsson kaller det. Det blir fire år der hun trolig gradvis vil få mer ansvar og bli forberedt på å ta over.