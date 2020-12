– Ingen kan si at Arteta har blitt tatt for tøft

Se Premier League-studio diskutere Mikel Arteta øverst!

Nesten en tredjedel av Premier League-sesongen er ferdigspilt og for Arsenal har det vært alt annet enn en solid sesongstart.

Hjemmetapet mot Burnley søndag kveld var The Gunners' syvende tap på tolv kamper, og det tredje på rad. I tillegg var det London-lagets fjerde strake hjemmetap, den verste rekken på 61 år.

– Det er ikke lett å være Arsenal-spiller, -manager, -fan nå, tror jeg. Rett og slett fordi det er vanskelig å se noen quick-fix her.

Det sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om laget som ligger på en svak 15. plass i Premier League. På spørsmål om Arsenal-manager Mikel Arteta lever farlig, svarer fotballeksperten følgende:

– Jo, han gjør kanskje det. Jeg har ingen anelse om hvem som skal klare å fikse Arenal. I mangel på alternativer ... Det er jo viktig. Hvem er det som skal komme inn og fikse den spillegruppen der til en topp fire-kandidat? Aner ikke. Det kan godt hende at han lever litt farlig, men jeg klarer ikke å se hvem som er et bedre alternativ akkurat nå, til å ha Arsenal, enn ham.

Se høydepunktene fra Arsenal-Burnley under:

– Vi viser ikke manageren vå hva vi kan

Et av Arsenals hovedproblemerså langt denne sesongen har vært å skape sjanser. Artetas menn har ikke scoret mål i åpent spill i Premier League siden 2-1-seieren mot Sheffield United 4. oktober.

Arsenal-back Kieran Tierney slaktet eget lag etter tapet mot Burnley.

– Vi viser ikke manageren vår hva vi kan og hvor mye vi tror på ham. Hver kamp er et tegn på at vi blir bedre, men det er fremdeles ikke godt nok, sa han til BBC etterkampslutt.

Tidligere Liverpool-spiller og -trener og nåværende Sky Sports-ekspert Graeme Souness er svært kritisk til det som foregår på The Emirates.

– Arteta har blitt sviktet av spillerne. Disse spillerne er ikke gode nok for å spille for Arsenal. De er milevis unna der de bør være. De er ikke et veldig godt lag, sier han ifølge Sky Sports.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener at Arteta har fått mindre kritikk enn en annen manager ville fått, hadde de vært ansvarlig for Arsenals resultater denne høsten.

– Mange managere vil nok sitte å føle seg urettferdig behandlet. Ole Gunnar er jo en sånn greie, hvorfor får han så mye kritikk? Man henter frem tall, han har gjort det så bra, han har gjort det så dårlig, og så holder man på hele veien ... Ingen kan si at Arteta har blitt tatt for tøft. Det kan ingen si, sier Thorstvedt og legger til:

– Arteta er veltalende, har godt utseende, han utstråler en sånn trygghet. Det har nok gjort at mange har vært med på dette her, men ser man kynisk på resultatene, så er det veldig svart nå.

Tøft program venter

Fotballekspertene er spente på om Arteta vil klare å få Arsenal ut av høstens tunge trend. I de tre neste kampene venter tøffe oppgjør mot Southampton, Everton og Chelsea.

– Dette er hans første skikkelige managerjobb og første ordentlige motgang. Skikkelig motgang. Det er jo litt eksamen for en manager. For motgang kommer, hvordan takler man motgang? Fasit nå er at mange av lagene som var på samme nivå som Arsenal i sommer, trodde vi, er blitt bedre. Arsenal har blitt litt dårligere, sier Stamsø-Møller, som mener at Arteta er nødt til å få mer ut av spillerne sine.

For etter at de røde og hvite vant FA-cupen i sommer har kurven pekt feil vei for London-laget. Thorstvedt er usikker på hvor lenge Arteta kan leve på cuptriumfen.

– Han vant tidlig en FA-cup, og det betyr noe, sier den tidligere Tottenham-keeperen om Arteta, før han påpeker:

– Mange av managerne som vinner FA-cupen får sparken like etterpå. Det gir deg ikke så mye balast i forhold til kniven som kommer når det går dårlig i ligaen.

Se Arsenal-Southampton onsdag 16. desember klokken 19.00 på TV 2 Sport Premium og Sumo!