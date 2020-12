Nok en gang er hun blitt den man skal hakke på. Derfor tar kritikerne feil

«Hva gjør Emilie Hegh Arntzen på landslaget?»

«Hun Hegh Arntzen er rett og slett ikke god nok!»

Du har garantert hørt det. Og det er godt mulig at du har sagt det selv.

Nok en gang er Emilie Hegh Arntzen blitt den man skal hakke på. Den som folk mener bør ut av landslaget.

Derfor skal jeg forklare litt om hvorfor nettopp Hegh Arntzen er en veldig viktig brikke i puslespillet Thorir Hergeirsson må legge for å kunne sørge for bringe gulljubel inn i de tusen hjem.

Joda, Hegh Arntzen kan til tider se treg ut og det blir noen skuddbom. Men da er det viktig å se det store bildet.

Norge spiller en veldig hurtig håndball. «KOM-rekken» med Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk er lynraske og holder et ekstremt høyt balltempo. Ingen andre er i nærheten av det tempoet Norge setter opp på sitt beste.

Hegh Arntzen er ikke sprinter, som KOM-gjengen. Hun er en arbeidshest, som skal inn og skyte når turbohåndballen møter motbør.

Hegh Arntzen er 184 centimeter høy og har et tungt skudd fra distanse. Men hun er også en håndballsmart spiller. Mange vil nok bli overrasket over hvor mange innspill til linjespiller og hvor mange utspill til kant hun faktisk har.

Så langt i EM har ikke Norge møtt noe særlig motstand, og da har det vært påfallende når Hergeirsson har tatt førsterekken av banen. Men det har vært viktig å spille varm skuddarmen til Hegh Arntzen også.

Vipers-spilleren er også god å ha i bakhånd i forsvar. For er det en ting Norge ikke er godt forspent med, så er det alternativer i midtforsvaret.

Kari Brattset Dale og Marit Malm Frafjord trenger avlastning for å kunne holde sitt høyeste nivå når de er på banen. Da er det Hegh Arntzen som kommer inn og gjør vikarjobben.

En skal heller ikke glemme jobben hun gjør utenfor banen. Hegh Arntzen spiller en stor rolle sosialt i landslagsgruppen. Noe som verdsettes høyt.

Hergeirsson har alltid vært opptatt av at gruppen skal fungere utenfor banen. Da er sjansene også større for at man fungerer på banen. Og her er Hegh Arntzen en veldig viktig brikke. Hun er en omsorgsfull person, og den som har tatt over som «sosialminister» etter at Karoline Dyhre Breivang ga seg.

Det er ikke uten grunn av hun er en del av landslagets kapteinsteam.

Så neste gang du føler for å få ut din vrede over Hegh Arntzen, så ta en kikk på benken og se hvem som jubler høyest, og som er den første til å trøste. Og hvem som tør gå inn fra benken og ta skuddene når angrepsspillet ikke fungerer. De spillerne vokser ikke på trær.