Korona-pandemien har endret mye i år, også salget av nye biler.

Da Norge stengte ned i mars, fikk vi en kraftig nedgang i nybilsalget. Utover høsten har det tatt seg opp igjen, men ikke nok til å hente igjen det tapte.

Dermed blir 2020 et rekorddårlig år for nybilsalget. Sammenlignet med i fjor er nedgangen på nesten 10 prosent.

I 2020 lander antall solgt nye biler på rundt 130.000. I 2019 var antallet 142.000.

Langsiktig trend

En av dem som er bekymret over dette, er NAF:

– Dårlig nybilsalg gir økt alder på en allerede gammel bilpark, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

2020 er på mange måter et spesielt år, men tallene for nybilsalget bygger opp under en langsiktig trend. De siste 20 årene har den norske bilparken blitt gradvis eldre.

I 1999 var bilene i snitt 9,9 år gamle. I 2019 er de i snitt 10,7 år.

Audi e-tron er en av vinnerne i det norske bilmarkedet i 2020. Den blir med god margin Norges mest solgte bil.

Sikrere og mer miljøvennlige

Dette får flere konsekvenser. Generelt forurenser eldre biler mer enn nye. De siste årene har bilprodusentene hatt sterkt fokus på å få ned utslippene. Ny teknologi gir renere biler. Her er kontrasten til eldre biler stor.

Sikkerhet er også noe som har endret seg betydelig. Nye biler har blant annet langt flere førerstøttesystemer enn tidligere. Dette reduserer risikoen for ulykker, samtidig som bilene også har bedre passiv sikkerhet. Dette redder liv.

NAF mener at en stadig eldre bilpark gjør at politikerne må tenke nytt om bilpolitikken:

Ford Mustang Mach-E er ventet å bli en storselger til neste år, flere tusen nordmenn venter på Fords elektriske SUV. De første kundene får bil i februar.

Se nærmere på vrakpanten

– Vi gir nå to råd til politikerne. Det ene er å ikke øke bilavgiftene. Partiene forbereder seg på å innføre økte avgifter på både elbiler og bensin- og dieselbiler fra 2022. Det er ikke lurt om man er opptatt av å fornye bilparken, advarer Sødal, i en pressemelding.

– Det andre er at tiden er moden for å se nærmere på vrakpanten. Vi trenger en fornyet vrakeordning som mer målrettet tar ut eldre og trafikkfarlige biler fra trafikken. Det vil bidra til både bedre miljø, nyere bilpark og bedre trafikksikkerhet. Dessuten vil en ny vrakeordning sannsynligvis treffe distriktene godt, fordi vi ser at det er der alderen på bilparken er eldst, avslutter NAF-rådgiveren.

Nybilsalget de siste fire årene: 2017: 158.650

2018: 147.929

2019: 142.377

2020: 119.787 (januar-november)

