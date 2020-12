Skadet Neymar i tårer da han ble båret av banen

PSG tapte 0-1 mot Lyon søndag kveld. På overtid ble Neymar (28) offer for en tøff takling av bortelagets Thiago Mendes.

VAR grep inn, og dommeren ga Mendes det røde kortet etter å ha studert reprisen av saksetaklingen. Neymars venstrefot hang igjen og fikk hard medfart.

– Det er en merkelig regel de har innført her i Frankrike. Det er for å beskytte de gode spillerne. Mendes får det røde kortet på grunn av at Neymar ble skadet. Dette skjedde forrige serierunde også. Jeg vet ikke helt om jeg liker den regeltolkningen der, sa Viasat-kommentator Morten Langli.

Neymar hadde tydelige smerter.

– Han griner. Vi hører det på lyden, sa Langli.

PSG-stjernen ble båret av banen med det som kunne se ut som en ankelskade. Brasilianeren var oppløst i tårer.

Med seieren passerte Lyon PSG på tabellen og ligger a poeng med serieleder Lille.