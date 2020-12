Xhaka utvist etter kvelertak – så scoret Aubameyang selvmål

Arsenal-Burnley 0-1

– Det føles som at bunnen er nådd for Arsenal, egentlig. Det kan ikke gå noe verre enn det her. Det er skammelig det de viser i dag, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Dette er krise, istemmer Erik Thorstvedt.

Arsenal var inne i en svært god periode i 2. omgang da det klikket for Granit Xhaka. Midtbanespilleren kom for sent inn i en takling på Dwight McNeil. I tumultene etter taklingen ble Xhaka dyttet overende av Ashley Westwood. Sveitseren svarte med å ta kvelertak på Westwood da han reiste seg opp igjen.

Dommer Graham Scott ga først gult kort til Xhaka. VAR så annerledes på situasjonen. Da Scott fikk se reprisen på tv-skjerm var han ikke i tvil og dro frem det røde kortet.

Slaktes

Sveitseren får gjennomgå av TV 2s eksperter.

– Klubben betaler prisen. Jeg tror de hadde vunnet kampen med elleve mann på banen. Dette går ikke, slår Thorstvedt fast.

– Vi vet at han har et temperament, og kanskje trenger det for å spille med sin spillestil. Men dette er sjanseløst, fortsetter han.

Stamsø-Møller er enig.

– Det er to veldig merkelige ting, og én ting som er hårreisende. Det er merkelig det han gjør når han lager frisparket. Så er det veldig merkelig å hisse seg opp når McNeill blir litt forbanna. Jogg bare hjem igjen! Det er hodemist, mener Stamsø-Møller.

– Verre enn Pépé

Mikel Arteta er heller ikke særlig imponert.

– Vi gir bort et dumt rødt kort og taper kampen, er Arsenal-managerens oppsummering.

Da Nicolás Pépé ble utvist tidligere i sesongen, kalte han det uakseptabelt. Kantspilleren fikk da rødt kort for å ha satt pannen mot en motspiller.

– Det er samme ord. Under disse forholdene, er det enda verre, sier Arteta til Sky Sports.

– Under hvilke forhold?

– I den situasjonen vi er i. Uten å vinne fotballkamper. Da kan du ikke gjøre det, svarer spanjolen, som mener at utvisningen er relatert til hvor stort ønske spillerne har om å snu den dystre trenden:

– Men det er ikke en unnskyldning, understreker han.

Under Mikel Arteta topper Arsenal i hvert fall én tabell – tabellen over lag med flest røde kort. Arsenal fått dobbelt så mange røde kort som neste lag i Premier League.

Med ti mann fikk Arsenal det tøft. Vondt ble til verre da Pierre-Emerick Aubameyang scoret selvmål ti minutter etter utvisningen. Spissen har slitt voldsomt foran motstandermålet denne sesongen. Selvtilliten ble neppe bedre med nettkjenning feil vei.

Arsenal ligger på 15. plass med 13 poeng på 12 kamper.