USAs finansdepartement hacket av fremmed stat

Dataangrepet rammet også etaten som er ansvarlig for landets internett- og telekommunikasjon, melder Reuters søndag kveld.

– USAs regjering er klar over disse rapportene, og vi tar alle nødvendige skritt for å identifisere og avhjelpe alle mulige temaer knyttet til situasjonen, sier talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd John Ullyot.

Ifølge Reuters er det amerikanske etterretningsmiljøet bekymret for at hackerne, som omtales som sofistikerte, har brukt en tilsvarende metode for å bryte seg inn i andre departementer og etater.

Hackingen er så alvorlig at det førte til at det nasjonale sikkerhetsrådet holdt et møte i Det hvite hus lørdag, ifølge en kilde som er kjent med saken.