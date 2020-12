Kritikken hagler i EM: – En hån mot de som driver med idretten

Da det i oktober ble kjent at det kun var kvinner som skulle dømme i håndball-EM denne måneden, vakte det sterke reaksjoner.

Når mer enn halve mesterskapet er spilt, har kritikken mot nivået på dommerne tiltatt i styrke.

– Det ble som vi fryktet. Det er bingo fra ende til annen fra de fleste dommerparene, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

President i Det europeiske håndballforbundet (EHF), Michael Wiederer, har uttalt til dansk TV 2 med at det vil være feil på lang sikt å ta ut rutinerte, mannlige dommere på bekostning av nye, kvinnelige dommere.

KRITISK: TV 2s ekspert Bent Svele mener nivået på dommerne er så dårlig som han fryktet før EM. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– De franske (tvillingene Charlotte og Julie Bonaventura) som dømte Kroatia-Norge på lørdag, er de klart beste. De andre ... Det er en hån mot de som driver med idretten. Det er de som sitter igjen med svarteper når EHF går inn og sier at det skal være bare kvinnelige dommere, sier Svele.

– Det må gjerne være kvinnelige dommere i alle mesterskap, men de må være gode nok. Nå er det trist og vondt. Trenerne bør få en pris for å holde seg, legger han til.

I EM for menn i januar var det 23 dommerpar. Bare ett av disse var kvinner, de nevnte Bonaventur-tvillingene fra Frankrike.

– Dommerne holder jo ikke nivå

Kritikken har spesielt haglet fra danskene etter flere avgjørelser fra de litauiske dommerne Viktorija Kijauskaite og Ausra Zaliene i Danmarks 24-22-seier over Sverige fredag kveld.

– Dommerne holder jo ikke nivå. Spillerne var dypt, dypt frustrerte, og det kan jeg veldig godt forstå, sa Danmarks landslagssjef Jesper Jensen til dansk TV 2.

Landslagssjefen får også støtte av generalsekretæren i Det danske håndballforbundet, Morten Stig Christensen, som mener at kjønn ikke skal være et parameter på hvem som skal få dømme store mesterskap.

Bent Nyegaard, håndballekspert i den danske TV-kanalen, mener at idretten er under et systematisk angrep fra EHF. Nyegaard skriver at dommerparene fra Hellas og Bosnia-Hercegovina ikke har dømt «kamper av betydning» på sju år. For litauerne i Danmark-Sverige var det fire år.

Lars Rasmussen, europamester fra 2008 med Danmark, slakter nivået. Han mener mange ikke har nivået inne til å dømme en kamp for niåringer.

– Slutt med det der likestillingspisset. Spiller de beste nasjonene, skal også de beste dommerne dømme. Ferdig snakket. Om det så var to nisser eller to kenguruer som var hentet inn fra Australia. Jeg er likegyldig så lenge det er de beste, sier Rasmussen til nettstedet europamester.dk.

Dommerne får norsk støtte

Landslagssjef Thorir Hergeirsson mener Norge ikke har noe å klage over.

– Jeg synes dommerne på begge sier har fulgt de forskriftene som har vært sendt ut til alle lag. Det kom ganske solid dokumentasjon til lagene med forklaring på vektlegging og videoklipp som viste tydelig. Jeg synes dommerne har løst det rimelig godt, sier han på søndagens mediemøte.

GODE ERFARINGER: Veronica Kristiansen har ikke noe å utsette på EM-dommernes innsats så langt. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Som med både trenere og spillere er det ikke alltid dommerne har dagen. Dommerne gjør også feil. Vi har ikke stått i veldig jevne kamper, og det er fort i jevne kamper man henger seg opp i dommeravgjørelser. Det har det vært mer av i den andre halvdelen. Jeg skal ikke påstå noe, men jeg har ikke opplevd det samme, fortsetter islendingen.

Veronica Kristiansen har heller ikke noe å utsette på dommerne.

– Jeg har ikke lagt merke til noe spesielt egentlig. Jeg synes dommerne har vært flinke, og vi har hatt fin kommunikasjon med dem, sier hun.

Norge møter Russland, Frankrike eller Danmark i semifinalen fredag. Det blir trolig jevnere enn kampene så langt i EM. Da kan dommerne bli mer synlige enn de har vært så langt i mesterskapet, påpeker Bent Svele.

– Norge har i utgangspunktet vært ekstremt flinke til å prøve å legge det bort tidligere, men lar de seg påvirke, kommer det til å være en faktor, mener Svele.