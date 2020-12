Rosenborg senket Molde – nærmere Europa-plass

Sterk seier på Lerkendal for trønderne.

Rosenborg-Molde 3-1

– Jeg synes hele laget gjør en bra kamp, det er mange som viser seg fram. Molde mot Rosenborg er toppkampen i Norge, og vi viser at vi er best i Norge, selv om vi er på fjerdeplass nå, sier tomålsscorer Dino Islamovic til Eurosport.

Seieren betyr at Rosenborg har satt seg selv i en svært god posisjon i kampen om fjerdeplassen. Den gir kvalifisering til Europa Conference League.

Slår de Sandefjord borte i siste serierunde, er de garantert fjerdeplass. Skulle Vålerenga avgi poeng hjemme mot Start, kan trønderne ende opp med medalje.

Molde har allerede sikret sølvet. Bodø/Glimt har for lengst vunnet gull.

Slik avgjøres Europa-plassene

Søndag kveld spilte Odd 1-1 borte mot Sandefjord. Kristiansund berget 2-2 mot Stabæk etter å ha ligget under.

Da blir status i kampen om fjerdeplassen slik:

Odd må vinne alle sine kamper for å ha kjangs på fjerdeplassen. De trenger at Rosenborg avgir poeng i siste runde. Helst tap, i og med at trønderne har bedre målforskjell.

Kristiansund må vinne for å ta fjerdeplassen. Samtidig må Rosenborg tape, pluss at Odd ikke vinner alle sine kamper.

Vålerenga kan havne utenfor topp fire. Da må de tape i siste runde. Samtidig må Rosenborg ta poeng, mens Odd må vinne alle sine kamper og gå forbi på målforskjell.

Gjenstående kamper 3. plass: Vålerenga (52 poeng, +15 målforskjell): Start (hjemme). 4. plass: Rosenborg (51 poeng, + 15 målforskjell): Sandefjord (borte). 5. plass: Kristiansund (48 poeng, +14 målforskjell): Haugesund (hjemme). 7. plass: Odd (43 poeng, +7 målforskjell): Molde (hjemme), Strømsgodset (hjemme) og Brann (borte). PS! Viking er på sjetteplass, men har bare én kamp igjen og er ute av Europa-kampen.

Islamovic-dobbel

Rosenborg fikk en drømmestart på oppgjøret. Knapt ni minutter var spilt da Kristoffer Zachariassen serverte Dino Islamovic.

Molde-trener Erling Moe gjorde flere endringer fra laget som tok seg videre i Europaligaen torsdag. Blant dem som som fikk slippe til fra start, var Ohi Omoijuanfo.

Målsniken utlignet for Molde ti minutter etter Islamovics ledermål.

Like etter pause fikk Rosenborg frispark på Moldes banehalvdel. Per Ciljan Skjelbred svingte ballen inn foran mål. Der ruvet 34 år gamle Tore Reginiussen i luften, og stanget hjemmelaget tilbake i føringen.

Rundt ti minutter før slutt fikk trønderne straffe. Fra ellevemeteren var Islamovic sikker, og noterte seg med det for sitt tolvte mål denne sesongen.