Historiske Vålerenga tok «The Double» etter drømmemål på Ullevaal: – Hjelpe meg, for et treff

Vålerenga senket LSK kvinner i ekstraomgangene på Ullevaal, og ble cupmesterne på kvinnesiden for første gang i klubbens historie. Marie Dølvik Markussen avgjorde kampen med et skikkelig drømmemål.

Lillestrøm – Vålerenga 0-2:

Vålerenga sikret seg en historisk dobbelt-triumf etter å ha slått LSK 2-0 i søndagens cupfinale.

Se drømmemålet til Markussen øverst (video med tillatelse fra NRK)

Ajara og Marie Dølvik Markussen scoret målene for Vålerenga, begge i første ekstraomgang. Markussen satte 2-0-scoringen med en eventyrlig scoring i krysset. Ved full tid var stillingen 0-0. Det er første gang i klubbens historie at Vålerenga vinner cupfinalen på kvinnesiden.

Mange mener 2-0-scoringen til Markussen var en av de vakreste cupfinalescoringene på Ullevaal noensinne.

– Det var deilig å se den gikk inn. Det gikk litt i slow motion. Jeg trodde den gikk over, men ballen gikk inn, heldigvis, sa Markussen, som scoret 2-0-målet på mesterlig vis, til NRK.

– Vi gjorde en bedre og bedre kamp, og scoret to fantastiske mål. Maries 2-0-scoring må jo være årets mål i norsk fotball, sa Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen til NRK om den fantastiske fulltrefferen.



– Det var god konkurranse i gruppen. Alle har vært sinnsykt gode på trening, så ikke skuffet over at jeg ikke startet, poengterte kvinnen bak drømmemålet på Ullevaal.

Sherida Spitse beskriver dobbelt-triumfen som perfekt.

– Jeg har allerede The Double med LSK tre ganger, og nå jeg det også med Vålerenga. Det er perfekt. Jeg mener det ikke var den beste kampen, men det har vært en lang sesong. For meg betyr det mye å vinne med Vålerenga, sa hun.

Vålerenga sikret seg sitt første seriemesterskap i Toppserien noensinne da de gjorde jobben med 4-0-seier over Arna-Bjørnar 6. desember.

Cupfinalemotstander LSK Kvinner hadde før det sikret seg seks strake seriegull. Det var skuffelse i LSK-leiren etter nederlaget i cupfinalen.

– Vi hadde ganske mange sjanser og kunne avgjort før ekstraomgangene. Det er kjipt, sukket LSKs Emile Haavi til NRK etter kampslutt.

Avgjorde med drømmetreff

Cupfinalen for kvinner mellom Lillestrøm og Vålerenga ble jevnspilt og spennende. Oppgjøret var imidlertid i lengre perioder en «stillingskrig».

Ingen av lagene klarte å score etter 90 spilte minutter, og kampen gikk til ekstraomganger. Det var første gang på fire år kvinnenes cupfinale gikk til ekstraomganger.

I første ekstraomgang fikk Ajara en eventyrlig sjanse til å sende Vålerenga i ledelsen etter å ha spilt gjennom av Synne Jensen. Men alene med keeper maktet Ajara å bomme med avslutningen.

Landslagsspilleren fra Kamerun fikk en ny sjanse mot slutten av omgangen. Denne gang gjorde hun ingen feil. Toppscoreren i serien plantet ballen i lengste hjørnet og sendte Vålerenga i ledelsen. Hun feiret scoringen med å kysse gresset på Ullevaal-matta.

– Denne gang gjorde hun alt riktig og plasserte ballen ned i hjørnet, slo NRK-ekspert Carl-Erik Torp fast.

Like etter presenterte Marie Dølvik Markussen seg. Innbytteren fikk drømmetreff fra kanten av 16-meteren. Ballen føk i mål, klink i krysset.

– Hjelpe meg, for et treff. Høyere i krysset klarer du ikke å få den. Ren fotballkunst, sa Torp om den fantastiske scoringen som avgjorde cupfinalen og som sikret Vålerenga seieren 2-0.

Kåret til årets spiller

Vålerengas Ingibjörg Sigurdardóttir ble før kampen kåret til «Årets spiller» i Toppserien. 23-åringen var nominert til «Årets spiller» sammen med Rosenborg-spillerne Julie Blakstad og Cesilie Andreassen.

Juryen i Toppfotballen skrev dette om valget av Ingibjörg Sigurdardóttir:

– I Vålerengas beste sesong noensinne er det forsvaret som har vært den mest stabile lagdelen. De har sluppet inn færrest mål i Toppserien, og det er islenderen som er sjefen i de bakre rekker. Hun har vært et soleklart valg i startelleveren for Jack Majgaard Jensen, og er nærmest umulig å komme forbi. Hun har også bidratt med hele seks målpoeng for klubben.