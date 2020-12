Slik fant hun EM-formen: – Tenkte «nå er vi litt i overkant nerd»

Da de norske håndballjentene samlet seg i Danmark før EM, var det uten koronapositive Silje Solberg (30). Etter at sykdommen slapp taket, kunne hun omsider reise til Kolding. Lørdag var målvakten tilbake på banen.

Mens de andre lagvenninnene fikk bryne seg på Danmark over to kamper uken før EM, måtte Solberg ta i bruk egen leilighet i Györ i Ungarn.

– Etter at jeg fikk tatt den medisinske testen for hjerte og lunger, var det greit å få startet opp litt med små bevegelser i form av keeperbevegelser og øye-hånd-koordinasjon. Du trenger ikke å ha så mye puls for å gjennomføre det. Da var Lars, kjæresten min, god hjelp. Så jeg fikk en god forberedelse til jeg kom inn her på landslagssamling, sier hun til TV 2.

Silje Solberg må humre når hun forteller om egen EM-oppladning.

– Det fungerte fint. Vi brukte det ene soverommet. Jeg tenkte at «nå er vi litt i overkant nerd», men det fungerte bra, sier hun.

– Vi satte opp den ene sengen med madrassen som det ene målet, forteller 30-åringen.

Keepertrener Mats Olsson er imponert over arbeidet Solberg har lagt ned.

– Hun har kommet inn bedre rustet enn jeg hadde trodd. Det var veldig positivt å se hvilket nivå hun var på de første dagene. Jeg hadde trodd hun skulle ligge på et lavere nivå på koordinasjonen. Fysisk og tempo med skuddhastigheten lå hun etter, men koordinasjonen så veldig fin ut fra første dag, sier Olsson.

Solberg sto andre omgang i ellevemålsseieren mot Kroatia, der hun reddet 27 prosent av de kroatiske skuddene.

– Jeg har lyst til å bedre meg noen hakk. Det var et par skudd som irriterte meg grenseløst da jeg la meg – skudd som jeg normalt ville tatt. Jeg tenker at det var godt å komme i gang. Det var en fin start, og så skal jeg bygge meg opp derfra, sier Solberg.

Slik vurderer hun sin egen form når hun går inn i finaleuken i EM:

– Fysisk føler jeg at jeg er opp mot topp nå. Jeg har fått noen gode fysiske økter, så jeg føler at kraften er der. Jeg er egentlig glad for at jeg ikke løper så mye, for jeg har hørt at folk sliter med pusten i ettertid. Det slipper jeg, så det er deilig. Det er timing og kampformen som skal preppes til neste gang, sier hun.

Silje Solberg kom inn i troppen for Rikke Granlund, som nå er reserve i Kolding. Katrine Lunde er den andre keeperen i Norges EM-tropp. Emily Stang Sando, som startet EM i Norges mål, har reist hjem.