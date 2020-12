Thingnes Bø skjøt bort stafettseieren: – Han er ikke helt seg selv for tiden

Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø måtte se seg slått av Sverige på stafetten i Hochfilzen.

Thingnes Bø kunne sikre Norge seieren på siste skyting, men etter noen intense minutter på standplass måtte han ut i strafferunde etter bom og oppbrukte ekstraskudd.

Sveriges ankermann Sebastian Samuelsson holdt hodet kaldt og unngikk strafferunde etter åtte ekstraskudd. Dermed tok Sverige seieren foran Norge med 5,7 sekunder. Tyskland tok tredjeplassen, 44,1 sekunder bak de svenske vinnerne.

– Det var total sprekk av Thingnes Bø å måtte gå ut i strafferunde under slike forhold. Han er ikke helt seg selv for tiden, mente NRK-ekspert Ola Lunde.

Etter målgang var Thingnes Bø tydelig oppgitt og irritert på seg selv på grunn av den svake skytingen som kostet Norge seieren.

– Å tape for Sebastian tåler jeg greit, for han er en god skiskytter. Men måten jeg tapte på sportslig sett. Det kommer etter en dårlig prestasjon. Jeg skyter fem dårlige skudd i starten, og et rævva ekstraskudd. Den ekstraskuddholderen som var ny før sesongen er det bare å kaste og finne frem den gamle igjen. Alt ble feil. Dette er en provoserende idrett når det går sånn som i dag, sa en skuffet Thingnes Bø til NRK.

Før siste skyting kostet en funksjonær matten og måtte smette unna rett før Thingnes Bø kom på standplass.

– Det er jo idiotisk å stå med ryggen til å koste matten. Men det hadde ingenting å si for min prestasjon, slo Thingnes Bø fast.

Svenskene gliste naturlig bredt etter å ha slått Norge.

– Det var en drømmesituasjon å gå ut på siste etappe mot Norge og Johannes og gjøre min jobb. Drømmen var at Frankrike også skulle være med, smilte Samuelsson til NRK etter seieren.

Tarjei Bø innrømmet at han følte på nervene på sin tredje etappe.

– Beina begynte å riste. Det er rart med stafett, det skjer alltid noe. Men jeg synes det var en bra etappe, og en tøff fight med Sverige. Jeg prøvde å få en luke, men han hang på. Jeg tror vi gjorde en god etappe begge to, sa han om duellen med svenskene før ankeretappen.

Thingnes Bø ble sendt ut sammen med Samuelsson av storebror Tarjei Bø. Til tross for to ekstraskudd på sin stående skyting hadde han tatt inn de 15 sekundene Johannes Dale måtte gi på andreetappen.

Han kunne fort ha gitt en enda større luke. Henholdsvis ett og to ekstraskudd på de to skytingene gjorde nemlig at han gikk ut på siste skyting 38 sekunder bak, en luke han kuttet med 23 sekunder.

Før Dale hadde Sturla Holm Lægreid fulgt opp den gode stafettdebuten fra Finland forrige helg. Dale fikk nemlig gå ut først på sin etapppe.