Byrådslederen til alle som vurderer å gjøre dette: – Bruk hodet!

Etter at Oslo innførte strengere smittevernsregler for julen enn resten av landet, er det flere Oslo-borgere som vurderer å flytte juleselskapene utenfor kommunegrensen.

Nå ber Raymond Johansen alle huske på hvorfor Oslo har så strenge tiltak.

– Bruk hodet!

Torsdag denne uken kunne byrådet i Oslo avsløre hvordan smittetiltakene for hovedstaden blir i julen. Mens regjeringen ga nasjonale råd om maks ti gjester, to ganger i julen, valgte byrådet i Oslo å videreføre den strengere regelen om maks ti personer samlet. Nå vurderer flere å flytte juleselskapene ut av Oslo for å kunne ha flere gjester i henhold til de nasjonale rådene.

– Smitten er fremdeles høy og vi vet at jula betyr økt mobilitet ved at mange mennesker samles tettere, og det er fare for at smittetallene skal øke. Nå gjelder det å bruke hodet, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

– Husk på hvorfor reglene finnes

Selv om smitten i Oslo har gått noe ned, er det fremdeles mye smitte i hovedstaden. Johansen ber de som planlegger å samles flere enn ti personer om å huske på hvorfor Oslo har innført de strenge reglene.

Han frykter folk skal ta med smitte tilbake til byen etter å ha deltatt i større selskaper.

– Ja, det er jeg bekymret over. Jeg håper folk tenker seg om. Disse reglene er satt inn for å begrense den sosiale mobiliteten mest mulig, fortsetter byrådslederen.

– Dette blir en viktig test

Raymond Johansen sier de neste ukene blir en test på Oslos befolkning.

– Forventer du et smittehopp på nyåret?

– Ut i fra de erfaringene vi har hatt, så blir jeg ikke overrasket om vi får en økning over jula. Dette blir en veldig viktig test. Det er viktig nå å bruke huet og følge reglen så langt det er mulig.

Har forståelse

Raymond Johansen sier han har stor forståelse for at folk er lei reglene og samtidig har et ønske om kunne tilbringe høytiden med både venner og familie.

– Det er ikke mangel på forståelse. Jeg skjønner at folk synes dette har vart lenge, at begrensingene er strenge i jula. Men skal vi komme oss gjennom dette så må vi begrense den sosiale mobiliteten, også i jula, fortsetter Johansen.