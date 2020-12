Haalands trener har fått sparken

SISTE: Dortmund bekrefter i sine kanaler at Favre er ferdig.

Lørdag gikk Dortmund på et svært stygt 1-5-nederlag mot Stuttgart. Det ble nådestøtet for den sveitsiske treneren.

Bild meldte om sparkingen tidligere søndag. Edin Terzic (38) blir trenervikar ut året, ifølge avisen.

Simen Stamsø-Møller er klar på hvem han håper blir Erling Braut Haalands nye trener.

– Kjenner jeg klubben rett, så vil de hente inn en ny trener som er minst like offensiv som Favre har vært de siste sesongene. Han har fått angrepsspillet til å levere. Umiddelbart vet jeg ikke hvor positivt det er, men det kommer an på hvem som kommer inn, sier TV 2-eksperten.

Mauricio Pochettino har vært arbeidsløs siden november i fjor. Foto: Ian Kington

– Den jeg ser på som ønsketenkning, er at Dortmund henter Mauricio Pochettino. Han er en kjempebra manager, og Dortmund har et prosjekt jeg tror han vil like med mange unge spillere. Dessuten er han tilgjengelig, og jeg tror han ville passet godt inn i tysk fotball. Han skulle jeg virkelig ønske å se jobbe videre med Dortmund-stallen, og få like mye ut av Haaland, fortsetter Stamsø-Møller.

Han tror ikke Haaland lar seg påvirke nevneverdig av trenerskiftet.

– Jeg tror Erling Braut Haaland hadde god kjemi med Favre. Men i løpet av karrieren er han jo blitt vant med å bytte trener her og der. Jeg tror ikke at han lar seg prege mye av det. Dortmund har hatt tre ordentlig svake resultater, og jeg tror at det derfor var uunngåelig. Det var det som kostet Favre jobben, mener Stamsø-Møller.

– Men Haaland kommer fortsatt til å bøtte inn mål, og en ny trener kan nok få enda mer ut av laget, fortsetter han.

Dortmund gikk videre som gruppevinner i Champions League, men i Bundesliga har det ikke gått like bra. Klubben ligger på femteplass etter elleve serierunder. De er fem poeng bak Bayern München og RB Leipzig i tet, og har tapt fire kamper.

Favre var treneren som hentet Erling Braut Haaland til klubben forrige vinter. Superspissen har vært ute med skade de fire siste kampene.

Dortmund har bare vunnet én av dem, Champions League-oppgjøret mot Zenit St. Petersburg. 63 år gamle Favre tok over Dortmund sommeren 2018.