Håndballjentene ble tatt på sengen: – Vi kunne ikke gå ut der nakne

De norske håndballjentene feide Kroatia av banen i Kolding og tok seg som første lag til EM-semifinale med én kamp igjen av hovedrunden.

Dagen derpå hadde de semifinaleklare jentene en spesiell vekkerklokke.

– Vi har hatt Lucia-tog, der ledergruppen bød på seg selv og vekket spillerne med Lucia-sang, innledet Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson pressekonferansen dagen etter at seieren over Kroatia.

– Det var den gode fysioen Nina Agnete Markussen først. Det gikk etter høyde. Hergeirsson var nummer to. Mats Olsson var bakerst. Han debuterte i Lucia-tog som 60-åring, så det er aldri for sent å begynne, forteller islendingen, som var spesielt imponert over tekstkunnskapene til pressesjef Halvor Lea.

Så gjennom kikkehullet

Lucia-tog er en tradisjon under mesterskapet til håndballjentene, men da med Håndballens Venner. I år går mesterskapet uten tilskuere.

– «Roomien» min Silje (Solberg) ble litt sur på meg, for jeg åpnet ikke døren. Jeg hørte sang og kikket ut. Hun spurte hvorfor jeg ikke sa ifra, men vi hadde akkurat våknet. Vi kunne ikke gå ut der nakne, sier Veronica Kristiansen lattermildt.

– Jeg fikk med meg litt gjennom nøkkelhullet. Det høres veldig bra ut. Det var et fint kor, sier «Vikki».

Silje Solberg fikk først vite om det da toget hadde passert.

– Jeg ble skuffet. Jeg har sett video etterpå. Det var et øyeblikk jeg gjerne skulle fått med meg. Det fikk hun høre etterpå, at det var litt dårlig gjort. Hun så gjennom nøkkelhullet uten å se noe, sier Solberg muntert til TV 2.

– Jeg synes det var et utrolig morsomt påfunn, og all ære til lederteamet som ga oss den lille gleden. Det er utrolig moro, sier Solberg.

Vil vekkes med tog hver dag

Lucia-toget ble godt tatt imot av spillerne. Selv om det er en tradisjon, er det ikke alltid landslagssjefen og hele støtteapparatet stiller opp.

– Det var veldig hyggelig, rett og slett. Vi fikk en litt sen frokost etter å ha våknet til musikk. Det var skikkelig koselig. Vi kom litt halvtrøtte og stakk hodene utenfor døren, sier kaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

– Det var veldig gøy. Vi fikk oss alle sammen en god latter da lederteamet og støtteapparatet hadde kledd seg ut. Normalt er det Håndballens venner som kommer på Lucia, men dette var veldig gøy. Vi lo godt, og de hadde kledd seg godt ut. Det lager god stemning, sier Nora Mørk til TV 2.

– Det var en positiv overraskelse. Jeg skjønte ikke helt hva det var med en gang. Det var bare musikk, så tittet jeg gjennom kikkehullet på døren og så et langt Lucia-tog. Jeg kan gjerne bli vekket sånn hver dag, sier Henny Ella Reistad på pressekonferansen.