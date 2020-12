Stor tabbe – så ødela han for Tottenham med flere feberredninger

Poengtap for Tottenham i tøff bortekamp. Nå kan de miste tabelltoppen til Liverpool.

Crystal Palace-Tottenham 1-1

De liljehvite fra Nord-London åpnet sterkt. Harry Kane banket til fra langt hold.

Ballen fikk en merkelig skru i luften, som gjorde at en svak Vicente Guaita ikke klarte å redde skuddet – til tross for at det gikk midt i mål.

– Tenk at du kan slippe inn et sånt mål, og likevel kanskje bli stående igjen som banens beste spiller, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

For den spanske målvakten skulle gjøre opp for seg. Ti minutter før full tid tuppet Jeffrey Schlupp inn utligningen for Crystal Palace. Deretter stoppet en heroisk Guaita Premier League-lederen.

Serge Aurier klinket til. Harry Kane fikk hodet på ballen fra kloss hold, men Guaita avverget forsøket med en reaksjonsredning fra øverste hylle.

– Vanvittig redning. Der skytes han ikke god, der er han helt enorm. Han er i ferd med å gjøre opp for seg. Og vel så det, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Han har i hvert fall to redninger fra den helt øverste hyllen nå. Det er sjeldent gode redninger, fortsatte han.

På overtid skrudde Eric Dier et frispark i retning krysset. Også denne gangen var Guaita oppe og plukket forsøket.

– Det er noe av det villeste, kommenterte Osnes.

Dermed endte det 1-1 på Selhurst Park.

Tottenham er nå ett poeng foran Liverpool. Merseyside-klubben vil overta tabelltoppen om de slår Fulham søndag.

Kampen starter klokken 17.30. Den ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo.