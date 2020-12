Tok historisk VM-medalje

2020 var året der Nina Bansal hadde VM som hovedmål. Men da koronapandemien brøt ut, hang medaljehåpet i en tynn tråd.

– Jeg tenkte jo med en gang at nå går alle planene rett i vasken. VM som jeg hadde forberedt meg utrolig godt til, som skulle være i mai ble jo selvfølgelig avlyst. Da visste jeg ikke egentlig helt hva jeg skulle trene mot, forteller Nina Bansal.

– Ambisjonen var selvfølgelig gull

I mai arrangerte det europeiske taekwondo-forbundet sitt første onlinestevne i taekwondo mønster, og Bansal tok sin fjerde gullmedalje i EM.

Og så, for to måneder siden, kom beskjeden om at VM skulle også arrangeres online for første gang.

– Da kjente jeg at nå er muligheten her og at året har ikke vært bortkasta treningsmessig. Da var det bare å hive seg rundt og gjøre seg mentalt innstilt på et VM, forteller Bansal og legger til:

– Det fysiske var egentlig ikke noe problem, men det var mer hodet som kanskje ikke var helt klar for det. Så jeg gikk mange runder med meg selv og preppa meg for å komme tilbake i modus.

Og annerledesåret 2020 ble året der Bansal tok sin første VM-medalje i U40-klassen i taekwondo mønster. Hun tok sølv, kun 0,08 poeng bak gullmedaljevinneren.

– Ambisjonen var selvfølgelig gull, så 0,08 poeng unna gull er utrolig surt. Det må jeg innrømme. Men når jeg tenker på det i etterkant, så har jeg gjort så utrolig mye og fått til utrolig mye i løpet av disse årene. Så sånn sett er jeg fornøyd, men jeg er ikke tilfreds enda og jakten fortsetter, sier veteranen som har vært på landslaget siden 2007 og landslagstrener siden 2018.

– Det var vanvittig slitsomt

I de to første rundene i VM (innledende og semifinale) skulle utøverne selv filme og sende det inn til dommerne på forhånd. Dommerne fikk videoene fra utøverne samtidig og dømte live.

– Men finalen derimot var live. Så da var det åtte stykker i finalen som gikk en etter en foran et dommerpanel som satt og dømte fra sin egen stue. Da kjente jeg på nervene og den fighting-innstillingen jeg pleier å ha i konkurranser, forteller Bansal.

Oslo-jenta er takknemlig for at hun fikk konkurrert i år og at arrangørene så en løsning med å arrangere det digitalt.

– Men det var vanvittig slitsomt mentalt for det gikk jo over tre uker. Så jeg har kjent veldig på det at jeg måtte være på hele tiden og det lå i bakhodet uansett om jeg jobbet eller trente. Også er det fryktelig vanskelig å se alle detaljer som eksplosivitet og styrke på video. Så du må nesten overdrive litt når du filmer sånn at detaljene kommer enda bedre frem.

Til vanlig er 34-åringen lærer ved Wang Ung i Oslo, og har ingen planer om å gi seg med toppidrettslivet med det første.

– Jeg skal holde på til jeg blir fornøyd, og jeg er ikke fornøyd enda. Det er plass til mer her, sier Bansal mens hun viser frem medaljeskapet.