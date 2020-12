Olsbu tok sesongens første verdenscupseier og overtok den gule trøyen

Artikkelen oppdateres!

Marte Olsbu Røiseland gikk ut som nummer fire, og bommet én på første skyting. Så startet hun sin oppvisning på standplass.

Hun skjøt raske og feilfrie skytinger både på andre og tredje skyting og tok en suveren ledelse. Men på fjerde skyting bommet hun én, og gjorde det hele litt mer spennende.

Det ble dermed en duell med hviterussiske Dzinara Alimbekava om seieren. Olsbu Røiseland holdt imidlertid hodet kaldt i sporet, og sikret seg sin første verdenscupseier for sesongen og tok over den gule ledertrøyen i verdenscupen for første gang i karrieren.

– Det betyr veldig mye. Jeg har hatt en bra start på sesongen, og gjort mange gode løp, men har manglet å stå øverst. Det har motivert meg veldig, og det var deilig å det til i dag. Jeg holdt på å ødelegge det på siste skudd, men skiene var fantastiske og smørerne har gjort en vanvittig god jobb. Så tusen takk til smørerne, sa Olsbu Røiseland til NRK etter seieren.

– Jeg måtte gå alt jeg hadde den siste runden, så det var nervepirrende. Det er første gang jeg skal starte i gul trøye, så neste helg skal jeg bare nyte det og gleder meg til neste renn, sa hun.

Alimbekava havnet til slutt på andreplassen 13,9 sekunder bak den norske vinneren. Franske Julia Simon tok tredjeplassen.

– Det ble klart ganske tidlig at Olsbu Røiseland hadde god kontroll på dette, mente NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen.

Karoline Knotten imponerte stort med 20 treff, men det gikk for sakte i sporet og hun havnet utenfor pallen. Hun gikk inn til en oppløftende femteplass. Hun gikk seg opp fra 16. plass på sprinten.

– Jeg roet ned på standplass og tok meg tid til å få ned. Det føltes lett på liggende, men vanskeligere på stående. Det var skikkelige jobbeserier. Det gjør det ekstra diggere at man får det til, sa Knotten til NRK.

Tiril Eckhoff, som startet som nummer to, fikk hele jaktstarten ødelagt etter tre bom på første skyting. Ingrid Tandrevold Landmark bommet totalt fire ganger og havnet i likhet med Eckhoff langt nede på resultatlisten.

– Jeg må bare prøve å nullstille seg, og så må vi bare glede oss over at Marte fikk det til. Nå skal jeg slappe av i morgen, og så må jeg prøve å finne tilbake til godstillingen min og gjøre det jeg kan for å være klar til start neste helg, sa Eckhoff til NRK.

Eckhoff ble nummer 17 etter totalt seks bom, mens Tandrevold Landmark ble nummer 19 med sine fire bom totalt.