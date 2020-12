Thereses mor utlover dusør

3. juli 1988 forsvant ni år gamle Therese Johannessen fra sitt hjem på Fjell i Drammen. Ingen vet hvordan eller hvorfor Therese forsvant.

Nå har Thereses familie opprettet en «Spleis», en innsamlingsaksjon, med et mål om å få en oppklaring rundt hva som skjedde.

Den innsamlede summen vil bli tildelt den som legger frem «avgjørende informasjon som oppklarer saken».

– Theresesaken har vært ett mareritt for familien i over 30 år. I kjølvannet av dokumentaren som har gått på NRK, ser vi ingen annen løsning enn at det må sitte noen der ute med viktig informasjon, står det i Spleis-innlegget.

Ifølge innlegget vil det innsamlede beløpet stå på en sperret konto i to år. Om saken ikke er oppklart innen den tid, vil pengene doneres til Barnekreftforeningen og/eller bli brukt til å opprette en stiftelse som arbeider med oppklaring av barnebortføringsaker.

– Familien er desperat i søken om avklaring, står det videre.

Familien understreker i innlegget at Therese-saken er foreldet, og at en gjerningsperson dermed kan stå frem uten å bli straffeforfulgt.

Til TV 2 sier Thereses mor, Inger-Lise Johannessen, at det var en annen person som anbefalte dem å starte en innsamlingsaksjon.

– Nå håper vi at dette kan føre til en oppklaring slik at vi finner Therese, sier Johannessen.

Per mandag klokka 10.00 har det blitt gitt rundt 55.000 kroner til innsamlingsaksjonen.

Det var Drammens Tidende som først omtalte saken.

– Dette er ikke penger jeg skal røre eller som jeg personlig skal dra nytte av. Det er viktig for meg å understreke, sier Johannessen til DT.

Det har aldri blitt avholdt minnestund eller begravelse for Therese, fordi ingen vet hva som har skjedd med henne.

– Om vi får svar, så kunne vi ha hatt en minnestund for Therese i Bragernes kirke, sier Johannessen videre.