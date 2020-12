Ny storeslem for Rosie (32)

32-åringen hadde ikke vunnet et eneste verdenscuprenn før denne helgen.

I går triumferte hun overraskende på sprinten. Søndag var hun aller best på 10 km klassisk.

Dermed har hun hatt en enorm jubelhelg og tatt sine to eneste verdenscupseire på rappen. Nå er hun også sammenlagtleder i verdenscupen.

– Over 100 starter i verdenscupen måtte til før hun kom på toppen. Det er helt fantastisk, det hun gjør. Det er over et halvt minutt ned til andremann, sa en imponert Åge Skinstad på TV 2s sending.

Brennan var naturlignok overlykkelig etter seieren.

– Jeg elsker å kjøre i nysnø. Da jeg så det snødde i morges, smilte jeg fra øre til øre, sa hun i et intervju med FIS.

Hun var litt preget av lørdagens prestasjon, men tok seg sammen.

– Jeg sov ikke veldig godt, men prøvde å fokusere. Jeg gikk smooth og sterkt og tenkte at «dette er dagen jeg har forberedt meg på». Når jeg kom ut i løypen, glemte jeg alt annet.

Brennan vant med 34 sekunder til russiske Julia Stupak. Nummer tre ble amerikanske Hailey Swirbul.

– Vi er minst like overrasket over Swirbuls pallplass i dag, som Brennans seier i går. Amerikanerne har virkelig trent godt, selv om de har avlyst alle fellessamlinger, sa Skinstad.

Herrenes renn sendes på TV 2 kl. 13.30.