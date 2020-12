Refses etter kyssebilde: – Skadelig

GOD KVELD NORGE (TV 2): I helgen la både Sophie Elise (25) og Anniken Jørgensen (24) ut et bilde som får fansen til å reagere.

Influenserne Sophie Elise (25) og Anniken Jørgensen (24) mottar massiv kritikk etter de la ut et kyssebilde på Instagram i helgen.

– Bra lørdag med min favoritt-fiende, skriver 25-åringen etterfulgt en serie med bilder hvor de er tett sammen.

I kommentarfeltet har, i skrivende stund, over 300 personer engasjert seg. Noen hyller jentene, mens andre reagerer negativt.

Reagerer

En av dem som kommenterte er bloggeren Marna Haugen (39), også kjent som komikerfrue, hun skriver følgende:

– At vi ikke har lært...

Kommentaren på posten har i skrivende stund over 700 likerklikk. Til God kveld Norge sier 39 åringen at hun ikke kunne la vær å kommentere.

– Jeg legger meg sjelden borti hva andre gjør men når det er direkte skadelig for andre så klarer jeg ikke la være å si fra, sier hun.

REAGERER: Mads Hansen kritiserer Sophie Elise. Foto: Tore Meek / NTB Foto: Tore Meek

Mads Hansen (36) er også en av dem som kritiserer Sophie Elise og har delt bildet på sin egen Instagram-profil.

– Husk å gi alle besteforeldre streng beskjed om at de ikke kan klemme barnebarna sine på julaften da, skriver han.



Til God kveld Norge svarer Hansen dette:

– Hvis det er en meter så skal jeg aldri be Sophie Elise om hjelp når jeg lukeparkerer.

En annen Instagrambruker problematiserer hvordan influensere ikke følger regler og råd som skal forhindre at koronaviruset sprer seg. I kommentarfeltet under posten har brukeren skrevet:

«Som influenser er man visst hevet over retningslinjer og smittevern! Her har vi helsepersonell som ikke kan reise hjem for å feire jul med familien også har vi influensere som ikke tenker på andre enn seg selv!»

En tredje Instagrambruker reagerer på Sophie Elise og Anniken Jørgensens oppførsel, i lys av situasjonen hennes egen familie står i:

«Min pappa kan ikke feire jul med oss fordi har han én dag igjen i karantene den 24. desember. Men dette er greit?! Burde få bot for sånt som dette, og å dele det er jo en helt annen diskusjon,» skriver brukeren.

Anbefalingene er klare

På FHIs nettsteder anbefaler de å holde minst en meter avstand fra personer du ikke bor med.

Minst en meter avstand er hovedregelen:

Hold avstand til alle som du ikke bor med, eller som er blant de du kan være fysisk nær.

Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være 1 meter avstand fra din skulder til den andres skulder.

Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.

Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.

Svarer

På Instagram sin historiefunksjon svarer Sophie Elise på kritikken.

– Jeg tar smittevern på alvor - jeg unngår store folkemengder og er for det meste alene. Bruker alltid munnbind, bestiller julegaver på nett, og møter aldri flere enn fem i uken (utenom jobb), skriver hun.

Videre forteller hun at bildet som hun la ut viser kjærlighet med noen hun bruker mye tid med, og som er i samme situasjon.

– Ikke døm relasjoner du ikke vet noe om, hvor mye tid man bruker sammen, eller om en av oss faktisk har vært syke. Forstår i dag at det kan sende ut visse signaler, men jeg lar bilde stå fordi jeg vet hva som ligger bak det.

Hun avslutter ved å si at hun ikke orker en offentlig greie med noen, så dette er alt hun har å si.

Jørgensen ville ikke kommentere saken.